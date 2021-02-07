بعد مقتل شاب من بلدة طمرة.. موجة احتجاج ضد الشرطة الإسرائيلية داخل الخط الأخضر

شارك فلسطينيون داخل الخط الأخضر في مظاهرة حاشدة السبت، للاحتجاج على قتل الشرطة الإسرائيلية الشاب أحمد حجازي من بلدة طمرة شرق مدينة عكا يوم الاثنين الماضي.

وخرجت المظاهرة استجابة لدعوة لجنة المتابعة العليا، وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وندد المتظاهرون بتفشي الجريمة وانتشار السلاح وعدم ملاحقة الشرطة الإسرائيلية للمجرمين.

وقتل الشاب أحمد حجازي (21 عاما) خطأ أثناء نصب الشرطة الإسرائيلية كمينا لمسلحين كانوا موجودين في الموقع.

وقد دعت لجنة المتابعة العليا إلى تصعيد الاحتجاجات داخل البلدات العربية، للتنديد بتفشي أعمال العنف والجريمة بغطاء من الشرطة الإسرائيلية.

ويتهم المحتجون الشرطة الإسرائيلية بالشراكة مع عصابات الجريمة والتغطية عليها، حيث بلغ عدد ضحايا هذه العصابات في البلدات العربية داخل الخط الأخضر 113 قتيلا خلال العام المنصرم.

وفي أواخر الشهر الماضي، نفذت مدينة أم الفحم شمالي فلسطين المحتلة -ثاني أكبر مدينة عربية داخل الخط الأخضر- إضرابا عاما للاحتجاج على تلك الأوضاع، إثر مقتل شاب بالرصاص بالقرب من منزله، وهو رابع فرد يقتل من العائلة نفسها في غضون عام ونصف.