لم يحدد سلاح الجو كيف تمكن الرجل من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التي قضاها على متن الطائرة لكن بيان سلاح الجو أكد أن "لا شيء يدل على أن لدى الرجل صلة بمجموعات متطرفة"

فتحت القوات الجوية الأميركية تحقيقا داخليا أمس الجمعة بعد نجاح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن وصعوده على متن طائرة عسكرية، وذلك على الرغم من الإجراءات المشددة التي تم فرضها بعد اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إن "رجلا بالغا" تمكن أول أمس الخميس من دخول القاعدة التي تستخدم لاستقبال طائرات الشخصيات الرسمية الزائرة للعاصمة الأميركية، وحيث تربض الطائرات الرسمية، خصوصا الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" (Air Force One).

وأضاف أنه "صعد بشكل غير قانوني على متن طائرة من طراز "سي-40" (C-40) النسخة العسكرية من طائرات "بوينغ 737" (Boeing 737)، قبل أن تعتقله السلطات"، مؤكدا أن الرجل لم يكن مسلحا ولم يصب أحد بأذى.

ولم يذكر سلاح الجو كيف تمكن الرجل من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة، أو المدة التي قضاها على متن الطائرة، لكن بيان سلاح الجو أكد أن "لا شيء يدل على أن الرجل لديه أي صلة بمجموعات متطرفة".

لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي أكد أن "الجميع -بمن في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن- يأخذون الأمر على محمل الجد"، مشددا على أن التحقيق سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأميركية في جميع أنحاء العالم، وفتح سلاح الجو تحقيقا في هذا الخرق الأمني، وتعهد بنشر نتائجه.

وينتشر آلاف من أفراد الحرس الوطني في واشنطن منذ اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس الذي أسفر عن 5 قتلى.

ومع تخوف السلطات من مزيد من الاحتجاجات كلف الحرس الوطني بحماية الكابيتول خلال محاكمة عزل دونالد ترامب التي من المقرر أن تبدأ في 9 فبراير/شباط الجاري.

يذكر أن طائرات "سي-40" المتمركزة في قاعدة أندروز تستخدم من قبل أعضاء الحكومة الأميركية أو كبار مسؤولي الكونغرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.