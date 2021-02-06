وزير الري السوداني: ملء خزان سد النهضة الإثيوبي يهدد أمننا القومي

قال وزير الري السوداني ياسر عباس -اليوم السبت- إن بلاده ترى أن أي ملء لخزان سد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو/تموز، سيشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.

وقال الوزير في مقابلة مع رويترز إن السودان يقترح "توسيع المظلة في التفاوض (بين السودان ومصر وإثيوبيا)، لتشمل مع الاتحاد الأفريقي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.. وتحول دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء".

وأضاف عباس أن "الملء من جانب واحد قبل الوصول لاتفاق يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني".

وبدأت إثيوبيا ملء الخزان خلف السد بعد هطول أمطار الصيف العام الماضي، على الرغم من مطالب مصر والسودان بضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن ملء الخزان وتشغيل السد.

وتعتبر مصر سد النهضة الإثيوبي تهديدا كبيرا لمواردها من المياه العذبة، والتي يأتي أكثر من 90% منها من نهر النيل.

وتعمل إثيوبيا على بناء سد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، بالقرب من حدودها مع السودان، وتقول إن السد مهم لتنمية اقتصادها.

ويتدفق النيل الأزرق شمالا إلى السودان ثم مصر، وهو الرافد الرئيسي للنيل.