تصاحبها انتخابات لاختيار قادة الاتحاد.. قمة أفريقية عن بعد تبحث كورونا والصراعات الحدودية

انطلقت صباح اليوم السبت افتراضيا أعمال القمة العادية الـ34 لقادة دول الاتحاد الأفريقي، بغرض مناقشة تحديات الإصلاح السياسي ومواجهة جائحة كورونا.

وينقسم جدول أعمال القمة التي تستمر يومين إلى جلسة مفتوحة تشمل كلمات قادة الاتحاد، وتسليم رئاسته إلى فيليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو الديمقراطية خلفا لنظيره الحالي سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا.

وتنعقد أثناء القمة جلسات مغلقة لبحث الصراعات الحدودية المزمنة والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعامل مع جائحة كورونا في القارة.

ووفق بيانات سابقة للاتحاد، تشهد الدورة الحالية تصويتا إلكترونيا لانتخابات المرشحين لمفوضية الاتحاد الأفريقي لـ4 سنوات قادمة.

وتجرى الانتخابات على المناصب الرئيسة بالاتحاد الأفريقي، رئيس المفوضية ونائبه، ومناصب 6 مفوضين للاتحاد.

ويتنافس 25 مرشحًا على 6 مناصب رئيسة بالاتحاد، ويحق لجميع الدول الـ55 الأعضاء بالاتحاد التصويت في هذه الانتخابات.