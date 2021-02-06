ليبيا.. اتفاق على بدء نزع الألغام وحفتر يرحّب بتشكيل السلطة الجديدة

أفاد مصدر من اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) للجزيرة، باتفاق اللجنة على البدء في نزع الألغام في ليبيا تمهيدا لفتح الطريق الساحلي، بينما رحّب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، وعلى رأسها رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف المصدر أن إزالة الألغام ستبدأ من مدينة سرت في اتجاه بقية المدن، وأكد أن اللجنة استكملت المناقشات حول آليات تطبيق بنود وقف إطلاق النار، ومن أهمها فتح الطريق الساحلي بين شرقي البلاد وغربيها، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل نهائي.

من جهته، رحب حفتر -في بيان- بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وأعرب عن أمله في أن تتمكن من تنفيذ الإجراءات المطلوبة، وصولا إلى موعد تنظيم انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووصف حفتر أعضاء السلطة التنفيذية الذين اختارهم الملتقى السياسي الليبي بـ"الشخصيات الوطنية".

كما هنأ أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي واختيار سلطة تنفيذية جديدة مشكلة من مجلس رئاسي ورئيس حكومة وحدة وطنية.

التحضير للانتخابات

وعبّر المسماري في كلمة مقتضبة من مدينة بنغازي شرقي البلاد، عن الأمل في أن تعمل السلطة التنفيذية بشكل دؤوب لتقديم الخدمات وتهيئة ليبيا لإجراء انتخابات نهاية العام الجاري.

وصوّت المشاركون في محادثات ترعاها الأمم المتحدة بسويسرا أمس الجمعة، لاختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة للإشراف على فترة ما قبل انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في ديسمبر/كانون الأول.

وأصدر المرشحون الخاسرون في التصويت -ومن بينهم عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق بشرق ليبيا، ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش- بيانات تأييد للحكومة الجديدة.

وبموجب القواعد التي اتفق عليها المشاركون في المحادثات الليبية، والذين اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل التيارات السياسية المتنافسة في البلاد، سيكون أمام رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة 3 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة وتقديمها للبرلمان.

ترحيب دولي

ورحّبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق، ودعا بيان أميركي أوروبي مشترك جميع السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى ضمان تسليم السلطة بشكل سلس وبنّاء إلى السلطة التنفيذية الجديدة.

كما شدد البيان على أن الحكومة المؤقتة الجديدة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف، يجب أن تكون شاملة وتسمح بتمثيل جميع الليبيين.

ودعا البيان مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي إلى الحفاظ على مواقعهم بما يضمن قيام السلطة التنفيذية الجديدة بالتحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استعدادهما لمحاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يقوّض العملية السياسية في ليبيا.