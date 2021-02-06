بايدن يرفض إطلاع ترامب على تقارير المخابرات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مقابلة تلفزيونية إنه لا يؤيد حصول سلفه دونالد ترامب على إحاطات أجهزة المخابرات، وذلك وسط دعوات في واشنطن لحرمان ترامب من هذه الميزة التي يتمتع بها الرؤساء السابقون كما جرت العادة.

وخلال المقابلة التي بثتها قناة "سي بي إس" (CBS) الجمعة، سئل بايدن إن كان ينبغي أن يحصل ترامب على تلك الإحاطات، فأجاب "لا أرى ذلك".

وأضاف أن هذا يرجع إلى "سلوكه المضطرب، غير المتعلق بالتمرد" في إشارة إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي لعرقلة جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد أكدت مطلع فبراير/شباط الجاري أن إدارة بايدن تدرس تجريد الرئيس السابق ترامب من ميزة تلقي إحاطات المخابرات، لكنها أكدت أن الإدارة لم تعزم على شيء بهذا الخصوص بعد.

وجاء ذلك بعدما دعا عدد من الشخصيات في أوساط المخابرات إلى منع ترامب من الحصول على تلك التقارير.

ومن بين هؤلاء، سوزان غوردون التي عملت في ظل إدارة ترامب في منصب نائب مدير المخابرات الوطنية لمدة عامين.

وقالت غوردون في مقالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) إن حصول ترامب على تلك التقارير "خطر محتمل على الأمن القومي"، مشيرة إلى أن الرئيس السابق له "ارتباطات تجارية معتبرة تشمل كيانات أجنبية"، وطموحات سياسية مستقبلية.