البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن يرفض إطلاع ترامب على تقارير المخابرات

بايدن (يسار) أشار إلى أنه يخشى سلوك ترامب "المضطرب" (رويترز)
بايدن (يسار) أشار إلى أنه يخشى سلوك ترامب "المضطرب" (رويترز)
6/2/2021-|آخر تحديث: 6/2/202104:42 AM (مكة المكرمة)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مقابلة تلفزيونية إنه لا يؤيد حصول سلفه دونالد ترامب على إحاطات أجهزة المخابرات، وذلك وسط دعوات في واشنطن لحرمان ترامب من هذه الميزة التي يتمتع بها الرؤساء السابقون كما جرت العادة.

وخلال المقابلة التي بثتها قناة "سي بي إس" (CBS) الجمعة، سئل بايدن إن كان ينبغي أن يحصل ترامب على تلك الإحاطات، فأجاب "لا أرى ذلك".

وأضاف أن هذا يرجع إلى "سلوكه المضطرب، غير المتعلق بالتمرد" في إشارة إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي لعرقلة جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد أكدت مطلع فبراير/شباط الجاري أن إدارة بايدن تدرس تجريد الرئيس السابق ترامب من ميزة تلقي إحاطات المخابرات، لكنها أكدت أن الإدارة لم تعزم على شيء بهذا الخصوص بعد.

وجاء ذلك بعدما دعا عدد من الشخصيات في أوساط المخابرات إلى منع ترامب من الحصول على تلك التقارير.

ومن بين هؤلاء، سوزان غوردون التي عملت في ظل إدارة ترامب في منصب نائب مدير المخابرات الوطنية لمدة عامين.

وقالت غوردون في مقالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) إن حصول ترامب على تلك التقارير "خطر محتمل على الأمن القومي"، مشيرة إلى أن الرئيس السابق له "ارتباطات تجارية معتبرة تشمل كيانات أجنبية"، وطموحات سياسية مستقبلية.

المصدر : الصحافة الأميركية + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بعد قرار الجنائية الدولية.. السلطة الفلسطينية تسرع بدء التحقيقات وحماس تدعو لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين

المالكي: القرار يتيح محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل أمام المحكمة الجنائية (الأوروبية-أرشيف)

ليبيا.. اتفاق على بدء نزع الألغام وحفتر يرحّب بتشكيل السلطة الجديدة

جلسة لملتقى الحوار الليبي في جنيف لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة (مواقع التواصل)

الحوثيون يرحبون بقرار بايدن شطبهم من لائحة الإرهاب وإيران تعتبره خطوة للتصحيح

مظاهرة خرجت في صنعاء قبل أيام للتنديد بقرار إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب (رويترز)

في ظل الجائحة وأزمات عدة.. انطلاق القمة 34 لزعماء الاتحاد الأفريقي

الأكثر قراءة

فقد رباطة جأشه في مؤتمر صحفي متوتر.. زيدان غاضبا: احترموني

زيدان: أظهروا لنا بعض الاحترام على ما حققناه. أنتم (الصحافة) تتحدثون كثيرا (رويترز)

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

الشبكة اعتبرتها لحظة حق ومحطة ملهمة.. مصر تفرج عن صحفي الجزيرة محمود حسين بعد أكثر من 4 سنوات من الاعتقال بلا محاكمة

الزميل محمود حسين لدى لقائه أفراد عائلته اليوم بعيد إطلاق سراحه (الفرنسية)

كورونا يرفع سكر الدم.. إليك 10 طرق طبيعية لخفضه