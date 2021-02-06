البث الحي
سياسة|ميانمار (بورما)

انقلاب ميانمار.. الجيش يتلقى أول اتصال أممي ويقطع الإنترنت في البلاد

المحتجون يعترضون على الانقلاب الذي أعاد الحكم العسكري إلى ميانمار (غيتي)
المحتجون يعترضون على الانقلاب الذي أعاد الحكم العسكري إلى ميانمار (غيتي)
6/2/2021

أجرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أول اتصال لها مع الجيش في ميانمار منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة أونغ سان سوتشي المدنية الاثنين الماضي، في حين أعلنت منظمة غير حكومية انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدولية -أنطونيو غوتيريش- الدعوة إلى إطلاق سراح المسؤولين المعتقلين، وقال للصحفيين "أجرت مبعوثتنا الخاصة أول اتصال، وأوضحت فيه موقفنا لنائب القائد العسكري".

وأشار إلى أن الدبلوماسية السويسرية، كريستين شرانر بورغنر، هي أيضا على اتصال مع دول أخرى في المنطقة، مؤكدا "سنفعل كل ما في وسعنا لجعل المجتمع الدولي يتّحد في سبيل تهيئة الظروف لإلغاء هذا الانقلاب".

ووصف غوتيريش الانقلاب بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، لكنّ مجلس الأمن الدولي تبنّى قبل يومين خطابا أكثر مرونة داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين من دون أن يدين الانقلاب بشكل رسمي.

غوتيريش: أجرت مبعوثتنا الخاصة أول اتصال أوضحت فيه موقفنا لنائب القائد العسكري (رويترز)

انقطاع الإنترنت

والاثنين الماضي نفّذ الجيش انقلابا "أبيض" من دون إراقة دماء، واعتقل رئيس البلاد ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي وعددا من كبار المسؤولين، وأعلن حالة الطوارئ مدة سنة، واضعا حدًا لمرحلة ساد فيها الحكم المدني استمرت 10 سنوات.

وزعم أنه أراد المحافظة على الاستقرار متحدثا عن وقوع تزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية، ووعد أنه سيسلم السلطة بعد إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" لكنه لم يحدد أي موعد لإجرائها.

وفي الأثناء، أعلنت مجموعة "نيتبلوكس" المستقلة أن شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت، بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم إن بورما "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد" منذ الساعة 10:00 (03:30 بتوقيت غرينتش).

من جانبه، أدان تويتر منع المستخدمين في بورما من دخول منصته في إطار حملة قمع واسعة النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي في هذا البلد.

وقال متحدث باسم منصة التراسل العملاقة إن هذه الخطوة "تقوّض النقاش العام وحق الناس في إسماع أصواتهم"، مضيفا "سنواصل الدعوة إلى إنهاء عمليات الحظر المدمّرة التي تقودها الحكومة".

وفي وقت سابق أكدت "تلينور"، إحدى الشركات الرئيسة التي تزود بخدمة الإنترنت في ميانمار، أن السلطات أمرت، الجمعة، بحظر موقعي تويتر وإنستغرام "حتى إشعار آخر".

محتجون ضد الانقلاب العسكري (الأوروبية)

مظاهرات وشعارات

يأتي ذلك في حين تجمّع نحو ألف متظاهر اليوم السبت للمشاركة في مسيرة ضد الجيش في يانغون، وفق ما أفاد به مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في أكبر تحرّك معارض حتى الآن ضد الانقلاب العسكري.

وهتف المتظاهرون "فلتسقط الدكتاتورية العسكرية" ملوّحين بالأعلام الحمر لون شعار حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سوتشي.

ويعترض المحتجون على الانقلاب الذي أعاد الحكم العسكري إلى ميانمار واضعا حدًا للتجربة القصيرة للديمقراطية التي استمرت 10 سنوات في هذا البلد، وكان مئات المحتجين تظاهروا الجمعة في يانغون ضد الانقلاب.

يشار إلى أن جيش ميانمار حكم البلاد منذ استقلالها عام 1948 حتى 2011، إذ أجريت حينها انتخابات أفرزت ديمقراطية ناشئة غير مستقرة، واستمرت سطوته داخل دواليب السلطة، ومنها حيازته 25% من أعضاء البرلمان.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بعد قرار الجنائية الدولية.. السلطة الفلسطينية تسرع بدء التحقيقات وحماس تدعو لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين

المالكي: القرار يتيح محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل أمام المحكمة الجنائية (الأوروبية-أرشيف)

ليبيا.. اتفاق على بدء نزع الألغام وحفتر يرحّب بتشكيل السلطة الجديدة

جلسة لملتقى الحوار الليبي في جنيف لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة (مواقع التواصل)

الحوثيون يرحبون بقرار بايدن شطبهم من لائحة الإرهاب وإيران تعتبره خطوة للتصحيح

مظاهرة خرجت في صنعاء قبل أيام للتنديد بقرار إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب (رويترز)

في ظل الجائحة وأزمات عدة.. انطلاق القمة 34 لزعماء الاتحاد الأفريقي

الأكثر قراءة

فقد رباطة جأشه في مؤتمر صحفي متوتر.. زيدان غاضبا: احترموني

زيدان: أظهروا لنا بعض الاحترام على ما حققناه. أنتم (الصحافة) تتحدثون كثيرا (رويترز)

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

الشبكة اعتبرتها لحظة حق ومحطة ملهمة.. مصر تفرج عن صحفي الجزيرة محمود حسين بعد أكثر من 4 سنوات من الاعتقال بلا محاكمة

الزميل محمود حسين لدى لقائه أفراد عائلته اليوم بعيد إطلاق سراحه (الفرنسية)

كورونا يرفع سكر الدم.. إليك 10 طرق طبيعية لخفضه