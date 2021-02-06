انطلقت اليوم السبت أعمال قمة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو، ودعا خلال الافتتاح رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي بالكف عن القتال والالتفات للتنمية، في حين طالب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالحصول على قروض ميسرة لتجاوز جائحة كورونا.

وعبر تقنية الفيديو، شهد مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا انطلاق القمة 34 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، ومن المقرر أن تستمر يومين، لبحث قضايا سياسية وأمنية وصحية، فضلا عن النزاعات الحدودية وأزمة سد النهضة.

وخلال الافتتاح، قال فكي في كلمته إن أولويات الاتحاد الأفريقي هي إسكات صوت البندقية وتحقيق التنمية والاستقرار في القارة.

وأضاف فكي أن المفوضية الأفريقية عازمة على إنهاء النزاعات ومحاربة الجماعات الإرهابية وتحقيق الاستقرار والأمن.

بدوره، أعلن رئيس جنوب أفريقيا انتقال رئاسة الاتحاد منه إلى رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس أنتوان.

وقال رامافوزا أمام القمة إنه لا تزال هناك حاجة لفعل المزيد، رغم إتاحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موارد مالية كبيرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وتابع "ضخ موارد جديدة من قبل صندوق النقد الدولي من خلال إعادة التخصيص وإصدار حقوق سحب خاصة جديدة مع تفضيل العالم النامي؛ سيصحح ذلك التفاوت الصارخ في إجراءات التحفيز المالي بين الاقتصادات المتقدمة وباقي العالم".

وشدد رامافوزا على أن الحصول على التمويل الميسر سيظل أمرا أساسيا في وقت تعيد فيه الدول الأفريقية بناء اقتصاداتها.

وتدهورت الأعباء الخطرة لديون عدد من الدول الأفريقية بسبب تداعيات الجائحة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، سجلت إلى الآن أكثر من 3.6 ملايين إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 94 ألف وفاة.

وقال رامافوزا الاثنين إن الاتحاد الأفريقي حصل حتى الآن على مليار جرعة لقاح، منها 700 مليون جرعة من برنامج "كوفاكس" العالمي، الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية.