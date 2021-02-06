الحوثيون يرحبون بقرار بايدن شطبهم من لائحة الإرهاب وإيران تعتبره خطوة للتصحيح

أكد الحوثيون اليوم السبت أن إعلان الولايات المتحدة بدء شطبهم من لائحة الإرهاب "خطوة متقدمة" لتحقيق السلام في اليمن، كما اعتبرته إيران "خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي".

وقال عبد الإله حجر مستشار رئيس "المجلس السياسي الأعلى للحوثيين" لوكالة الصحافة الفرنسية إن "إلغاء التصنيف خطوة متقدمة في اتجاه السلام. لأنه إذا كانت الإدارة حريصة على تحقيق السلام فلا بد أن يتحرك المبعوث الخاص الذي عينه (الرئيس الأميركي جو) بايدن، وإذا أراد أن يتحرك فعليه التحرك مع الأطراف جميعها".

ورأى حجر أن إدارة بايدن بدأت بداية جيدة، لأنها أوفت بوعودها، "وهذه بادرة جيدة". لكنه أشار إلى أن مصداقية هذه القرارات لن تتحقق إلا إذا ثبتت في الواقع، وشعر بها الشعب اليمني في فك الحصار وإيقاف الحرب، حسب قوله.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "وقف الدعم للتحالف السعودي -إذا لم يكن مناورة سياسية- فيمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أعلن الجمعة أن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس رسميا بنية وزير الخارجية أنتوني بلينكن شطب الحوثيين من لائحة الإرهاب.

كما سبق أن عين بايدن الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركينغ مبعوثا لبلاده في اليمن، وأعلن أيضا الخميس إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

وقبل أيام من مغادرة الإدارة السابقة البيت الأبيض الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو قرار إدراج المتمردين الحوثيين على لائحة الإرهاب، مبررا ذلك بصلتهم بإيران، وكذلك بهجوم دام على المطار في عدن في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.