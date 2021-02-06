وعلى الرغم من وجود قوة برخان و13 ألف عسكري في بعثة الأمم المتحدة وقوة مشتركة من دول الساحل الخمس، فإن دول الساحل لا تزال تواجه هجمات متكررة ودامية.

أكد الجيش السويدي الجمعة أنه بدأ نشر 150 جنديا بدولة مالي، في إطار "قوة تاكوبا" الأوروبية المكلفة بمساعدة الجيش المالي في المعارك.

وقال ناطق باسم الجيش السويدي مساء الجمعة، إن "الجزء الأكبر من وقتنا أصبح في مالي"، وسينتهي نشر القوات أواخر الشهر الجاري.

وأوضح قائد القوات الخاصة السويدية الجنرال أندرس لوفبيرغ أن "المهمة الرئيسية للقوات الخاصة السويدية، هي العمل كقوة للرد السريع"، موضحا أن "هدفنا أيضا مساعدة وإرشاد ومواكبة قوات الأمن المالية".

وكان المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي الكولونيل فريديرك باربري أعلن الجمعة أن "الخطوات الأولى" لانتشار القوات الخاصة السويدية "نفذت بالفعل".

وأضاف أن انتهاء نشر هذه القوات الخاصة مقرر حوالي الأسبوعين الأخيرين من فبراير/شباط الجاري.

والسويد هي ثالث دولة أوروبية بعد الجمهورية التشيكية وإستونيا، تلبي طلب فرنسا دعم قوة "تاكوبا" التي تضم وحدات من القوات الخاصة ومهمتها تدريب القوات المالية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية مكافحة التنظيمات المتشددة، والتي تقودها فرنسا منذ 8 سنوات في منطقة الساحل.

وتفكّر باريس منذ أشهر في تقليص قوة برخان التي تضم حاليا 5100 عسكري.

وستشكل القوات السويدية دعما لمجمل قوة "تاكوبا"، بما في ذلك مجموعة فرنسية إستونية في منطقة غاو، وأخرى فرنسية تشيكية بمنطقة ميناكا، شمال شرق مالي.

وينتظر الجيش الفرنسي بفارغ الصبر وصول مروحيات ثقيلة، إذ إنه يواجه عدوا سريع الحركة في منطقة شاسعة.

وتشارك السويد في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أيضا، بـ215 عسكريا.

وعلى الرغم من وجود قوة برخان و13 ألف عسكري في بعثة الأمم المتحدة وقوة مشتركة من دول الساحل الخمس، فإن دول الساحل لا تزال تواجه هجمات متكررة ودامية.