محادثات أميركية أوروبية.. البيت الأبيض: الاتفاق النووي سيشكل أساسا لاتفاق جديد والكرة في ملعب إيران

أعلن البيت الأبيض أن الاتفاق النووي الحالي سيشكل أساسا لاتفاق جديد، ويأتي ذلك في وقت يتسارع فيه الحراك الدبلوماسي لإعادة واشنطن وطهران للاتفاق رغم مطالبة كل منهما الطرف الآخر بالعودة إليه أولا.

فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة إنه إذا عادت إيران للاتفاق النووي فستعود إليه الولايات المتحدة، وسيشكل أساسا لاتفاق جديد معها، بالتنسيق مع شركائها.

وأضافت ساكي خلال إيجازها الصحفي أن الكرة الآن في ملعب إيران.

ويتعارض ما أشارت إليه المتحدثة الأميركية من سعي إدارة الرئيس بايدن إلى إبرام اتفاق جديد مع موقف إيران التي ترفض التفاوض على أي من بنود الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) وألمانيا.

من ناحية أخرى، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن اجتماع مجلس الأمن القومي الجمعة يتناول قضايا الشرق الأوسط ومن بينها إيران، لكنها أوضحت أن القصد منه ليس إصدار القرارات.

ويفترض أن يشارك في الاجتماع كل من مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ووزيرا الدفاع والخارجية، ويهدف لمناقشة السياسات على أعلى المستويات قبل تقديم توصيات للرئيس.

وكان موقع "أكسيوس" (Axios) ذكر استنادا لمصادر من البيت الأبيض أن من بين الأمور التي سيتم نقاشها، هي ما إذا كان سيتم الدفع نحو العودة للاتفاق النووي قبل الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو/حزيران المقبل، أو الانتظار لما بعد الانتخابات.

محادثات أميركية أوروبية

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى في وقت سابق اليوم محادثات عبر الفيديو مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا تناولت الملف النووي الإيراني وقضايا أخرى شملت مواجهة فيروس كورونا، والموقف من الصين وروسيا، وانقلاب ميانمار.

وقالت مراسلة الجزيرة، وجد وقفي، إنه لم تتوفر تفاصيل عن المحادثات الرباعية الأولى من نوعها منذ تولي بلينكن منصبه، وأشارت إلى أنها تأتي في إطار إستراتيجية الرئيس، جو بايدن، بالتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الملف النووي وقضايا دولية أخرى.

وبات الاتفاق النووي على شفا الانهيار بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، وقد قلصت إيران التزاماتها المنبثقة عنه، خاصة ما يتعلق برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% من 3%، التي يسمح بها الاتفاق.

والخلاف الآن بين واشنطن وطهران يكمن في من يبادر باتخاذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي. وعرضت طهران مؤخرا اتخاذ خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق؛ لكن واشنطن ردت على هذا الاقتراح بفتور.

لافروف (يمين) وبوريل عبرا عن دعمهما العودة للاتفاق النووي مع إيران (وكالة الأناضول)

روسيا وأوروبا

وكان موضوع العودة للاتفاق النووي في صدارة المحادثات التي جرت اليوم في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب لافروف عن استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وقال الوزير الروسي إن الاتفاق النووي في وضع حرج بسبب التصرفات الأميركية.

من جهته، أكد بوريل حرص الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع موسكو بشأن الاتفاق النووي مع إيران، ومختلف قضايا الشرق الأوسط.

وكان بوريل دعا أمس من موسكو الإدارة الأميركية إلى استبدال سياسة العقوبات القصوى التي اعتمدها الرئيس السابق دونالد ترامب بسياسة الدبلوماسية القصوى، وسارعت طهران للترحيب بهذا الموقف في تصريحات أدلى بها مساء أمس عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية.

وقبل تصريحات لافروف اليوم، كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أبدت استعداد موسكو للتعاون مع أطراف الاتفاق النووي الإيراني، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لإنقاذ الاتفاق. وتحدثت عن إشارات من إدارة الرئيس جو بايدن تفيد باستعدادها المبدئي للعودة إلى الصفقة النووية.

وفي خطوة تنبئ بتطورات دبلوماسية على هذا الصعيد، عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس التوسط بين واشنطن وطهران لفتح حوار يفضي لعودة كل الأطراف إلى الاتفاق النووي.