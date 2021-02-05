نفى مسؤول يمني اليوم الجمعة إنهاء الإمارات وجودها العسكري في بلاده، مطالبا أبو ظبي بوقف تسليح المليشيات في الجنوب ودعم الحكومة الشرعية.

وقال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية محمد قيزان في تغريدة له بموقع تويتر "العالم قرية صغيرة بفضل وسائل الإعلام، والجميع يعرف أنكم (في إشارة للإمارات) ما زلتم في ‎اليمن".

وجاء تصريح المسؤول اليمني ردا على إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أمس الخميس أن بلاده أنهت وجودها العسكري في اليمن.

وأضاف قيزان: اسحبوا جنودكم من ‎سقطرى (جنوب شرق)، ‎وبلحاف (في محافظة شبوة/جنوب)، ‎وميون (جزيرة/غرب)، وأوقفوا تسليح المليشيات.

كما طالب قيزان السلطات الإماراتية بدعم الشرعية والحكومة اليمنية بصدق.

وكان الوزير الإماراتي أنور قرقاش قال عبر تويتر إن بلاده أنهت تدخلها العسكري باليمن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد دقائق من إعلان إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن إنهاء دعم بلاده العسكري للحرب اليمنية.

وعادة ما يوجه مسؤولون يمنيون اتهامات للإمارات بالسعي إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه من أجل التحكم بثرواته وبسط النفوذ على الموانئ الحيوية، وتسليح قوات موازية للحكومة الشرعية.

لكن أبو ظبي نفت مرارا هذه الاتهامات، وأكدت أن وجودها العسكري هو لدعم شرعية الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وتعد الإمارات الشريكة الرئيسية في تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن منذ مارس/آذار 2015 دعما للقوات الموالية للحكومة في مواجهة جماعة الحوثي.

وللعام السابع يشهد اليمن حربا تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، وذلك في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم حسب توصيف الأمم المتحدة.