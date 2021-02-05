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سياسة|إيران

قائد القوات الجوية الإيرانية: ردنا سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه إسرائيل

نظام دفاع صاروخي إيراني (الأوروبية)
نظام دفاع صاروخي إيراني (الأوروبية)
5/2/2021

قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني العمید عزيز نصير زاده إن رد بلاده سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه إسرائيل.

وأضاف أن إيران تراقب بدقة تحركات القوات الأجنبية في المياه الخليجية وبحر عُمان، وأن الطائرات المسيّرة للجيش في هذه المنطقة مجهزة بقنابل يبلغ وزنها أكثر من 220 كيلوغراما.

ووصف زاده المسيّرات الإيرانية "أبابيل، كرار" بأنها كابوس حاملات الطائرات الأميركية.

المصدر : الجزيرة

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