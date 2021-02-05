قائد القوات الجوية الإيرانية: ردنا سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه إسرائيل

استضاف برنامج “بلا حدود” (2020/4/29) أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي لمناقشة التحديات التي واجهتها إيران وإستراتيجيتها للتعامل مع الأزمة تحت الحصار الاقتصادي ومستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية.
قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني العمید عزيز نصير زاده إن رد بلاده سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه إسرائيل.
وأضاف أن إيران تراقب بدقة تحركات القوات الأجنبية في المياه الخليجية وبحر عُمان، وأن الطائرات المسيّرة للجيش في هذه المنطقة مجهزة بقنابل يبلغ وزنها أكثر من 220 كيلوغراما.
ووصف زاده المسيّرات الإيرانية "أبابيل، كرار" بأنها كابوس حاملات الطائرات الأميركية.