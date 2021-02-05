السلطات الإثيوبية أعلنت أن أعمال تشييد سد النهضة تجرى على قدم وساق كما هو مخطط لها مسبقا، وأعلنت عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع السد إلى 78%.

دشنت أدانيتش أبابي عمدة أديس أبابا حملة جمع تبرعات من سكان العاصمة لاستكمال مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، وقد جمعت حتى الآن نحو 51 مليون دولار أميركي.

وحضر مراسم التدشين رئيس مكتب المنسقية الشعبية لسد النهضة أرغاوي برهي وعدد من المسؤولين.

وناشدت السلطات الإثيوبية المواطنين تحويل أموال عبر هواتفهم المحمولة لاستكمال المشروع البالغة تكلفته 5 مليارات دولار.

على قدم وساق

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإثيوبية الثلاثاء أن أعمال تشييد سد النهضة تجري على قدم وساق كما هو مخطط لها مسبقا، وأعلنت عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع السد إلى 78%.

جاء ذلك في تصريح لوزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي على هامش زيارة لموقع بناء السد لتقييم تقدم عملية البناء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال بيكيلي إن بناء سد النهضة يسير كما هو مخطط له، وحالة البناء جارية على قدم وساق، وأضاف أن دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة في أفضل حالاته.

وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي بعد تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس من استمرار ما سماه بالإجراءات الأحادية لملء السد للعام الثاني.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض إثيوبيا ومصر والسودان مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

في حين تصر مصر والسودان (دولتا المصب) على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان عدم تأثر حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، التي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.