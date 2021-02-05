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سياسة|ليبيا

جولة ثانية من التصويت على اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم رسميا تسلم 4 قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي الليبي، معربة عن تفاؤلها حيال التنوع في ترشيحات السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء وللمناصب المختلفة في المجلس الرئاسي خضعوا للتمحيص (رويترز)
المرشحون لمنصب رئيس الوزراء وللمناصب المختلفة في المجلس الرئاسي خضعوا للتمحيص (رويترز)
5/2/2021

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز عن اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت على 4 قوائم لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا، وذلك بعدما فشلت القوائم الأربع في الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي المجتمعين في جنيف للفوز من المرة الأولى.

وأجرى المشاركون في محادثات بشأن مستقبل ليبيا السياسي اقتراعا اليوم الجمعة لاختيار حكومة مؤقتة جديدة في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء 10 سنوات من الفوضى في البلاد.

وتعهد المرشحون الأربعة لرئاسة الحكومة الليبية خطيّا بالالتزام بخريطة الطريق المتفق عليها في تونس وإجراءِ انتخابات يوم 24  ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

كما يتعين عليهم الالتزام بنتائج التصويت التي سيجريها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب، على ألا يقل تمثيل النساء عن 30% من المناصب القيادية في الحكومة.

وخضع المرشحون لمنصب رئيس الوزراء وللمناصب المختلفة في المجلس الرئاسي الجديد إلى تمحيص طوال الأسبوع في جلسات تم بثها على الهواء، وشكلوا 4 قوائم أمس الخميس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت اليوم رسميا تسلم 4 قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي الليبي، معربة عن تفاؤلها حيال التنوع في ترشيحات السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.

ووفق بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، تم تقديم القوائم الأربع -التي حصلت على التزكيات المطلوبة- على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتضم كل قائمة 4 مرشحين، أحدهم لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي، واثنان لعضوية المجلس، وواحد لرئاسة الحكومة، وفق أسماء القوائم الأربع المعلنة من قبل البعثة الأممية.

 

آلية التصويت

وأشار البيان إلى اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الجمعة في جنيف للتصويت على القوائم، وأوضح أن الحد الأدنى اللازم للاختيار يبلغ 60% من الأصوات الصحيحة.

وأضاف أنه في حال عدم وصول أي قائمة إلى هذا الحد فسيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، إذ يبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50%+1 من الأصوات الصحيحة.

وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الأممية اللجوء إلى خيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي بعد عدم حصول أي منهم على النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز يوم الاثنين الماضي إن ما يسفر عنه التصويت سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، نافية أن يكون ما يتم مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم السبت الماضي اعتماد 21 مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحا لعضوية المجلس الرئاسي، ووفق آلية القوائم سيكون انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة معا.

المصدر : وكالات

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