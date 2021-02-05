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أميركا تعلق على احتجاجات البوسفور.. أردوغان: ألا تخجلون باسم الديمقراطية مما حدث عندكم قبيل الانتخابات؟

أردوغان يتحدث بعد أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول (الأناضول)
أردوغان يتحدث بعد أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول (الأناضول)
5/2/2021

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا لسحب قوات تركيا من ليبيا، كما رفض المواقف الأميركية والأوروبية بشأن احتجاجات جرت في جامعة البوسفور بإسطنبول.

وعقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، قال أردوغان للصحفيين "يبدو أنه (ماكرون) لم يتعلم هذا الأمر، وتعليمه يتطلب الكثير من الوقت".

وفي سياق آخر، ندد أردوغان بتصريحات "الإدانة" التي أطلقها مسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن أحداث جامعة البوسفور، وقال "أقول للولايات المتحدة ألا تخجلون باسم الديمقراطية مما حدث عندكم قبيل الانتخابات؟".

وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أمس إن التصريحات الأميركية تعتبر تدخلا بالشؤون الداخلية التركية، وهي تخالف الأعراف الدبلوماسية، مؤكدا رفض بلاده لها.

وذكر أيضا أنهم (الأميركان) إذا كانوا يريدون إيلاء أهمية للديمقراطية عليهم أولا عدم تجاهل إجبار منظمة "بي كيه كيه" (PKK) (حزب العمال الكردستاني) الأطفال للقتال في صفوفه، وأضاف "يجب ألا تتجاهل الخارجية الأميركية الأسئلة المتعلقة بوجدان أمهات ديار بكر".

ومنذ 521 يوما تعتصم مجموعة من الأمهات أمام مقر حزب "الشعوب الديمقراطي" في ولاية ديار بكر التركية، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين لدى حزب العمال الكردستاني، بحسب وكالة الأناضول.

وكان نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية قد أعرب عن "قلق" بلاده من حملة توقيفات استهدفت مثيري شغب خلال احتجاجات الجامعة.

جانب من الاحتجاجات التي تدعمها المعارضة في تركيا (رويترز)

وتتواصل منذ عدة أيام احتجاجات، بتأييد من أحزاب المعارضة، على تعيين أردوغان البروفيسور مليح بولو رئيسا لجامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول والتي تعتبر أحد معاقل العلمانية الأتاتوركية.

وتخلل الاحتجاجات تطاول بعض الطلاب على الكعبة المشرفة باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين، وفقا لوكالة الأناضول.

ومع أن التعديلات الدستورية منحت رئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء الجامعات، لكن بعض طلاب وأكاديميي الجامعة اعتبروا قرار أردوغان تدخلا في شؤونها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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