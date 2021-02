السلطة ترحب ونتنياهو يندد.. الجنائية الدولية تصدر قرارا بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة قرارا يقضي باختصاصها القضائي للنظر في شأن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتنديد بالقرار واتهام المحكمة بأنها مؤسسة سياسية.

وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل.. في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".

كما حكم القضاة في قرارهم بأن فلسطين تعتبر دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة فيها.

ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة (مقرها لاهاي الهولندية) تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

BREAKING: International criminal court judges decide the ICC prosecutor has jurisdiction to open an investigation against Israel for alleged crimes in the West Bank, Gaza and East Jerusalem pic.twitter.com/QwZPHF7tke

— Barak Ravid (@BarakRavid) February 5, 2021