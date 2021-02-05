السلطة ترحب ونتنياهو يندد.. الجنائية الدولية تصدر قرارا بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة قرارا يقضي باختصاصها القضائي للنظر في شأن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتنديد بالقرار واتهام المحكمة بأنها مؤسسة سياسية.

وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل.. في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".

كما حكم القضاة في قرارهم بأن فلسطين تعتبر دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة فيها.

ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة (مقرها لاهاي الهولندية) تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

BREAKING: International criminal court judges decide the ICC prosecutor has jurisdiction to open an investigation against Israel for alleged crimes in the West Bank, Gaza and East Jerusalem pic.twitter.com/QwZPHF7tke — Barak Ravid (@BarakRavid) February 5, 2021

ترحيب وتنديد

وعلى الفور، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "مستعدون للتعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية".

في المقابل، ندد نتنياهو بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنه "يضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب".

تتجاهل لمحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة

ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 5, 2021

وأضاف نتنياهو في سلسلة تغريدات على تويتر أن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت "مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية"، وأنها تتجاهل "جرائم الحرب الحقيقية".

وتابع قائلا "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".

وكانت المدعية العامة قالت في وقت سابق إنها مهتمة بالحصول على إذن للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وحركة حماس خلال حرب غزة في عام 2014. وكذلك أثناء المظاهرات على السياج الحدودي في غزة في عام 2018.

كما أعلنت المدعية سابقا أنها تدرس فتح تحقيق ضد إسرائيل بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية.