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اعتقال الزعيم ومقتل نائبه.. تقرير يكشف تفاصيل عملية ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

تنظيم القاعدة في اليمن فقد قادة بارزين في الأشهر الماضية (الجزيرة)
تنظيم القاعدة في اليمن فقد قادة بارزين في الأشهر الماضية (الجزيرة)
5/2/2021

كشف تقرير صادر عن لجنة العقوبات الدولية المعنية بتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة أنه تم اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خالد باطرفي المعروف باسم "أبو مقداد الكندي".

وأوضح التقرير أن الاعتقال تم خلال عملية نفذت في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأصبح باطرفي قائدا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد مقتل قاسم الريمي في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن العملية نفسها أدت إلى مقتل سعد عاطف العولقي الرجل الثاني في قيادة التنظيم.

كما أكد أن زعيم تنظيم القاعدة في أبين الخضر الوليدي قتل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن خبراء حذروا من أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لا يزال يشكل تهديدا رغم معاناته من تضعضع صفوفه، على حد قول التقرير.

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن لن يشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس الخميس أمام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن وقف كافة أشكال الدعم العسكري للحرب في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب "أن تنتهي".

وفي الوقت ذاته، قال بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية إن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

المصدر : الجزيرة

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