لدراسة خيارات التعامل مع طهران.. اجتماع لمجلس الأمن القومي الأميركي لبحث ملف إيران النووي

نقل موقع أكسيوس (Axios) الأميركي عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعا اليوم الجمعة لكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي، لمناقشة ملف إيران وبرنامجها النووي.

وأشار الموقع استنادا لمصادره إلى أن من بين الأمور التي ستتم مناقشتها ما إذا كان سيتم الدفع نحو العودة للاتفاق النووي قبل الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو/حزيران المقبل أو الانتظار إلى ما بعد الانتخابات.

وأفاد الموقع بأن اجتماعا كهذا يشمل حضور وزيري الدفاع والخارجية، ويهدف إلى مناقشة السياسات على أعلى المستويات قبل تقديم توصيات للرئيس جو بايدن.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعا افتراضيا مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لمناقشة الملف النووي الإيراني.

ويأتي الاجتماع بعد تصريحات مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والتي قال فيها إن "العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني هي الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي".

ودعا بوريل واشنطن إلى تحريك الوضع بشأن الاتفاق النووي من سياسة الضغوط القصوى إلى سياسة الدبلوماسية القصوى.

في المقابل، قال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني إن "طهران ترحب بكلام بوريل"، مشددا على أنه لا بديل عن الدبلوماسية في هذه المرحلة لحلحلة الأزمة الراهنة.

وتابع أن على واشنطن العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات، مبديا استعداد بلاده لتنفيذ تعهداتها من جديد بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كما قال المسؤول الإيراني إن أي تغييرات في النهج الأميركي لصالح الاتفاق النووي ورفع العقوبات ستكون محل ترحيب إيراني، مشيرا إلى أن على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الحذر من سياسات معارضي الاتفاق كإسرائيل وبعض الدول العربية.

بدوره، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستعداد الولايات المتحدة للدخول في حوار مع إيران، مؤكدا أنه سيفعل كل ما بوسعه لدعم أي مبادرة من الجانب الأميركي في هذا الصدد.

وقال ماكرون خلال مقابلة مع المجلس الأطلسي إن "هناك حاجة ملحة للمفاوضات مع إيران، إذ إنها اليوم في وضع أقرب بكثير من السابق للحصول على القنبلة النووية".

وأشار ماكرون إلى ضرورة إيجاد طريقة لإشراك السعودية وإسرائيل في هذا الحوار.