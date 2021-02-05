الأمين العام الحالي يحظى بدعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لكنه يواجه انتقادات من المنظمات الحقوقية والمدنية

أطلق مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عملية اختيار أمين عام للمنظمة الدولية للفترة الممتدة من 2022 حتى 2026، وهو منصب يسعى أنطونيو غوتيريش إلى الاحتفاظ به، في حين دعت هندوراس النساء إلى الترشح.

ويحظى رئيس الوزراء البرتغالي السابق (71 عاما) بتأييد واسع داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن -خصوصا من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة)- لإعادة انتخابه لهذا المنصب لـ5 سنوات أخرى.

لكن غوتيريش يواجه انتقادات من منظمات غير حكومية عدة تعتبر أنه لا يفعل ما يكفي للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وهو الأمر الذي ينفيه.

وفي رسالة مشتركة، دعا مجلس الأمن والجمعية العامة أعضاء المنظمة الـ193 إلى تقديم مرشحين إذا رغبوا بذلك "قبل أن يبدأ المجلس عملية الاختيار بحلول مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين".

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يجب على المجلس أن يوصي بمرشح للجمعية العامة التي تقوم بعد ذلك بتسميته رسميا.

جلسات استماع

ومنذ العام 2016 أنشئت آلية للشفافية في الأمم المتحدة تنص على تنظيم جلسات استماع للمرشحين يجب أن تتم قبل مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين.

وجاء في الرسالة التي بعثت إلى أعضاء الأمم المتحدة أنه "يجب أن تكون لدى المرشحين مهارات قيادية وإدارية مثبتة، وخبرة واسعة في العلاقات الدولية، ومهارات دبلوماسية وتواصلية ولغوية قوية".

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي تقدم غوتيريش -الذي شغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015- بطلب يعبر فيه عن رغبته في البقاء على رأس الأمم المتحدة، مبديا استعداده لأي جلسة استماع بشأن خططه للولاية الثانية.

ودعت هندوراس أول أمس الأربعاء -في رسالة إلى أعضاء الأمم المتحدة- النساء إلى الترشح للمنصب.

ومنذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 كان جميع الأمناء العامين من الرجال، وحتى الآن لم تبد أي شخصية أخرى غير غوتيريش اهتماما بهذا المنصب.