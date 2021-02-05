دعت لملاحقة المتورطين.. واشنطن تدين اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم

تعرض الراحل لحملات تخوينية عدة من قبل أنصار حزب الله وحليفته حركة أمل وتم تهديده بالقتل بعد اقتحام منزله

أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اغتيال الناشط اللبناني البارز لقمان سليم، ودعا إلى تقديم الضالعين في الجريمة للمحاكمة بشكل عاجل.

وحث بلينكن في بيان المسؤولين اللبنانيين -بمن فيهم القضاة والقيادات السياسية- على محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الهمجية من دون تأخير أو استثناء، وفق تعبيره.

وأضاف أن اللجوء إلى العنف والتهديد والترهيب كوسيلة لتقويض حكم القانون أو قمع حرية التعبير أمر غير مقبول.

كما شجبت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي وليامز -في بيان- ما وصفته بالهجوم الجبان على الديمقراطية وحرية التعبير.

من جهتها، أدانت فرنسا "بأشد العبارات" الاغتيال "الشنيع" لسليم، مطالبة "بتوضيح الحقائق" المرتبطة بقتله، وكان سفراء فرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي أعربوا عن "حزنهم العميق" و"صدمتهم" إزاء الاغتيال.

كما طالب دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة وكذلك سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف تاراف بإجراء تحقيق، وكتب على تويتر "نستنكر ثقافة الإفلات السائدة من العقاب".

إدانات حقوقية

وفي السياق ذاته، قال مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) إنه يخشى "طمس حقائق" الجريمة، ومحاولات أخرى لتصفية "رموز الفكر السياسي الحر والمعارض".

من جانبها، قالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية -في بيان- "كان لقمان سليم في طليعة النضال ضد الإفلات من العقاب في لبنان ما بعد الحرب" الأهلية.

وأضافت أن لقمان سليم اليوم هو ضحية هذا النمط من الإفلات من العقاب الذي استمر لعقود، مشيرة إلى أن مقتله يثير "مخاوف خطيرة من العودة إلى عمليات القتل المستهدفة، وتزداد هذه المخاوف في ظل تقاعس الدولة عن تحقيق أي عدالة في قضايا مروعة ومماثلة سابقا".

بدورها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش -التي دعت إلى تحقيق "مستقل وشفاف" في القضية- سليم بـ"المدافع الدؤوب عن قيام دولة عادلة وديمقراطية في لبنان"، معتبرة أن "لبنان يحتاج إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب" القائمة منذ عقود.

لقمان تعرض لحملات تخوينية عدة من قبل أنصار حزب الله وحليفته حركة أمل (رويترز)

اختفاء

ويأتي حادث اغتيال لقمان سليم عقب ساعات على اختفائه لدى عودته من زيارة منزل صديقه في إحدى قرى جنوب لبنان، وفق شقيقته رشا عبر حسابها على فيسبوك.

وسبق أن تعرض الراحل لحملات تخوينية عدة من قبل أنصار حزب الله وحليفته حركة أمل، حتى أنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله تاركين له رسالة تهديد، وملوحين برصاص وكاتم صوت.

وآنذاك، أصدر سليم بيانا حمل فيه حزب الله بزعامة حسن نصر الله وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري مسؤولية تعرضه لأي اعتداء.

ونددت جماعة حزب الله بقتل سليم الذي وصفه مسؤولون لبنانيون -بينهم الرئيس- بأنه "اغتيال".