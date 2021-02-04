البث الحي
سياسة|روسيا

من وراء القضبان.. نافالني يدعو إلى تحرير روسيا من "حكامها اللصوص"

نافالني خلال مثوله الثلاثاء أمام محكمة بموسكو (الأوروبية)
نافالني خلال مثوله الثلاثاء أمام محكمة بموسكو (الأوروبية)
4/2/2021

دعا المعارض الروسي المعتقل، أليكسي نافالني، إلى تحرير روسيا ممن وصفهم بحكامها اللصوص، داعيا مواطنيه إلى عدم الخوف، وذلك بعد قمع السلطات للمظاهرات التي خرجت مؤخرا واعتقال الآلاف خلالها.

وكتب نافالني (44 عاما) في منشور ظهر اليوم، الخميس، في حسابه على تطبيق "إنستغرام" (Instagram) "يمكنهم البقاء في السلطة واستخدامها من أجل الإثراء الشخصي معتمدين فقط على خوفنا. لكن نحن، عبر التغلب على هذا الخوف، يمكننا تحرير وطننا من عصابة اللصوص التي تحتلّه".

وقال في المنشور نفسه إنه يشعر بأنه رجل حر على الرغم من وجوده في الزنزانة، وواثق من أنه على حق.

وخاطب نافالني أنصاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من الاحتجاجات أعقبت اعتقاله والحكم عليه بالسجن، وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالإفراج عنه؛ لكن روسيا رفضت ذلك، ونددت بما اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.

وكانت محكمة في موسكو قضت، الثلاثاء، بسحن المعارض الروسي البارز لمدة 3 سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بانتهاك شروط حكم سابق بالسجن مع وقف التنفيذ، ووفق محاميه، سيقضي نافالني 32 شهرا في السجن.

واعتقل الرجل في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد عودته من ألمانيا، التي مكث فيها أشهرا للعلاج والنقاهة، بعد تعرضه الصيف الماضي للتسميم بواسطة غاز "نوفيتشوك"، الذي أنتج في العهد السوفياتي.

وبعيد اعتقال نافالني الشهر الماضي، نشر "المركز الروسي لمكافحة الفساد"، الذي يرأسه المعارض الروسي، فيلما استقصائيا  بعنوان "قصر بوتين"، يتحدث عن فساد مفترض للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ودائرته الضيقة، ونفوذ أقاربه.

والفيلم الذي حظي بمتابعة أكثر من 100 مليون شخص على موقع "يوتيوب" (YouTube) يتحدث عن تفاصيل قصر، يقول التحقيق إنه ملك لبوتين في منتجع "غيلينجيك" على البحر الأسود (جنوبي البلاد)، وبلغت كلفته 1.3 مليار دولار؛ لكن الكرملين نفى ما ورد في التحقيق، واتهم نافالني بخدمة أجندات أجنبية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

روسيا تطالب الغرب بعدم التدخل في شؤونها.. غليان بالشارع واستنكار غربي لسجن المعارض نافالني 42 شهرا

دعت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية لعدم التدخل في شؤونها، وذلك بعد صدور كثير من التصريحات الغربية المطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.

المزيد من سياسة

"موقعا بالمكان والزمان".. كيف هزّ لبنان اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم؟

لقمان سليم خلال مقابلة سابقة معه (رويترز)

مع تواصل التجاذب بين المشيشي وسعيد.. أي سيناريوهات لحل أزمة التعديل الحكومي بتونس؟

قيس سعيد (يمين) أكد موقفه الرافض للتعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي (الأناضول)

محكمة العدل الدولية ترد دعوى قطر ضد الإمارات بشأن الحصار لعدم اختصاصها

مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (رويترز)

أميركا وفرنسا تطالبان بحكومة لبنانية جديرة بالثقة.. احتجاجات ببيروت بعد 6 أشهر من انفجار المرفأ

العائلات ترفع صور أبنائها الضحايا وتندد بتأخر التحقيقات (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

الولايات المتحدة عادت.. بايدن يعلن وقف دعم الحرب في اليمن ويحدد ملامح سياسته الخارجية

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث في خطاب له بمقر وزارة الخارجية الأميركية (الأوروبية)

استمرار الاحتجاجات.. لماذا غضب العلمانيون من تعيين أردوغان رئيس جامعة البوسفور؟

الاحتجاجات مستمرة وتخللتها مواجهات مع قوات الأمن (رويترز)

شاهد.. الأهلي يهزم الدحيل ويتأهل لمواجهة بايرن ميونخ بنصف نهائي مونديال الأندية

لاعبو الأهلي يسجدون لله شكرا بعد هدف الشحات (رويترز)