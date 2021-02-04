مناورات أميركية إسرائيلية تحاكي تعرّض إسرائيل لتهديدات وصواريخ جوية

أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الخميس- أنه بدأ مطلع الأسبوع مناورات مشتركة لقوات الدفاع الجوي مع الجيش الأميركي، وهي تحاكي سيناريوهات مختلفة تتعرض فيها إسرائيل لتهديدات وإطلاق صواريخ جوية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -في بيان- "بدأ هذا الأسبوع تمرين مقرات القيادة المشترك لقوات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي والجيش الأميركي"، موضحا أن تمرين "جنيفر فالكون" يجرى في جنوب إسرائيل في العقدين الأخيرين، ويشكل عاملا مهما في التعاون بين الجيشين والدولتين.

ولفت أدرعي إلى أن التمرين يعقد هذا العام بشكل متواز في ألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل، وبمشاركة وحدات متنوعة، وعلى رأسها الدفاع الجوي وهيئة العمليات وسلاح البحرية ووحدات لوجيستية وطبية.

وأضاف المتحدث أن التمرين يحاكي سيناريوهات مختلفة تتعرض فيها إسرائيل لتهديدات بإطلاق صواريخ وتهديدات جوية أخرى، مؤكدا أنه تمت ملاءمة التمرين للظروف التي تفرضها جائحة كورونا.

وأشار أدرعي إلى أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، وللوقوف على الجاهزية الدفاعية للجيشين، وتوسيع نطاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن هذه المناورات تجرى كل عام منذ عقدين، وقد انطلقت هذا العام من قاعدة "تساليم" في النقب، وستسمر حتى 16 من الشهر الحالي، موضحا أن العدو الذي تحاكيه هو حزب الله اللبناني وإيران وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأضاف أن مناورات هذا العام تأتي في ظل التأكيد الأميركي والإسرائيلي على أن إيران وفصائل المقاومة هي العدو الأبرز بعدما انطلقت صفقات التطبيع مع دول عربية عدة، حيث لا يستبعد مراقبون أن تشارك الدول العربية المطبعة في مناورات مقبلة.