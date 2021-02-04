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سياسة|لبنان

معروف بانتقاده حزب الله.. العثور على الناشط السياسي لقمان سليم مقتولا

لقمان سليم ناشط سياسي وكاتب (مواقع التواصل الاجتماعي)
لقمان سليم ناشط سياسي وكاتب (مواقع التواصل الاجتماعي)
4/2/2021

عثرت القوى الأمنية اللبنانية على الناشط والكاتب السياسي لقمان سليم مقتولا داخل سيارته في بلدة العدوسية جنوبي لبنان.

وكانت رشا سليم قد أعلنت ليلا أن شقيقها لقمان اختفى مساء أمس بعد زيارته بلدة نبحا في الجنوب.

وأشارت إلى أن سليم معروف بمواقفه ونشاطاته المعارضة لسياسات حزب الله في لبنان والمنطقة.

وأدان تيار المستقبل في لبنان اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، معتبرا أن "هذه الجريمة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية".

وحذر تيار المستقبل في بيان من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، مطالبا الجهات المختصة الأمنية والقضائية بالعمل على جلاء الحقيقة بأسرع وقت ممكن.

المصدر : الجزيرة

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