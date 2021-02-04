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سياسة|قطر

محكمة العدل الدولية ترد دعوى قطر ضد الإمارات بشأن الحصار لعدم اختصاصها

مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (رويترز)
مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (رويترز)
4/2/2021

ردت محكمة العدل الدولية دعوى دولة قطر ضد الإمارات بشأن الحصار والإجراءات التمييزية التي فرضتها الإمارات ضد القطريين في يونيو/حزيران 2017، لعدم اختصاصها للنظر في الدعوى المذكورة.

وأيدت المحكمة، بأغلبية 11 صوتا مقابل 6، الاعتراضات التي قدمتها الإمارات بشأن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر في 11 يونيو/حزيران 2018.

عقدت محكمة العدل الدولية أمس الأربعاء الجلسة الثانية من جلسات الاستماع في القضية المرفوعة من دولة قطر ضد الإمارات بتهم تتعلق بانتهاكها اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وكانت قطر قد قدمت أدلة لمحكمة العدل الدولية، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، على إقدام الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية على منع المواطنين القطريين من التصرف في أملاكهم بالإمارات، والتفريق بين الأسر، ومنع المواطنين القطريين من العمل والدراسة.

وعقدت المحكمة في سبتمبر/أيلول الماضي جلسة استماع لدفوع قطر بشأن اعتراضات الإمارات في الدعوى، حيث نفى ممثل الإمارات خلال الجلسة أن تكون بلاده قد مارست أي تمييز ضد القطريين، وقال إن الحظر الذي فرضته على دخول القطريين إلى الإمارات عام 2017 تم تعديله لاحقا.

المصدر : الجزيرة

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