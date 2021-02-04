كورونا.. وزير بريطاني يؤكد وجود 4 آلاف سلالة متحوّرة وتحفظ ألماني تجاه تخفيف القيود

قالت بريطانيا إن هناك نحو 4 آلاف سلالة متحوّرة من فيروس كورونا المستجد في العالم تسبب مرض "كوفيد-19" (COVID-19)، بينما تقترب أعداد الإصابات بالفيروس من 105 ملايين، في وقت تتحفظ فيه السلطات الألمانية على أي تخفيف وشيك لإجراءات الإغلاق المتخذة لمكافحة العدوى.

وذكر الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة ناظم الزهاوي إن هناك حاليا نحو 4 آلاف سلالة متحورة من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم، لذا يحاول جميع منتجي اللقاحات -بما في ذلك شركتا فايزر (Pfizer) الأميركية وأسترازينيكا (AstraZeneca) البريطانية- تحسين لقاحاتهما.

وأضاف الزهاوي -في حديث لمحطة سكاي الإخبارية البريطانية- أن "من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعّالا مع السلالات المتحوّرة، سواء في مقاطعة كنت، أو مع سلالات أخرى، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات".

وفي ألمانيا، أعرب وزير الصحة ينس شبان عن تحفظه تجاه أي تخفيف محتمل للإغلاق أو لإجراءات الحماية من عدوى فيروس كورونا يجري العمل بها بداية من منتصف الشهر الحالي. وأوضح الوزير في تصريح لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم، أن "الأعداد مشجعة، وهناك اتجاه تنازلي ملموس في الإصابات الجديدة. ولكن لا يزال من غير الممكن القول بشكل نهائي أين سنكون يوم 14 فبراير/شباط الحالي".

الوضع عالميا

وبحسب موقع ورلد ميتر (World Meters) المتخصص برصد الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، فقد بلغت أعداد الإصابات 104 ملايين و948 ألفا و494، وذلك عند الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة (09:00 بتوقيت غرينتش).

وتشير الإحصاءات إلى تسجيل 76 مليونا و701 ألفا و658 حالة تعاف، بينما بلغت أعداد الوفيات مليونين و279 ألفا و603.

ولا تزال الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات والوفيات، بواقع 27 مليونا و150 ألفا و457 إصابة، و461 ألفا و930 وفاة.

الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات (الفرنسية)

مؤشرات ومستويات

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة روشيل والينسكي إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مستمرة بالانخفاض، لتعود إلى المستوى الذي كانت عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت والينسكي إن "أعداد حالات الإصابة الجديدة والدخول للمستشفى مستمر في الانخفاض، ويبدو أننا مستمرون في تحقيق هذا الانخفاض بشكل ثابت، فحالات الإصابة الجديدة انخفضت بعد وصولها للذروة في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ تجاوزت نسبة هذا الانخفاض 30%".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله بعودة الحياة لطبيعتها بحلول مطلع العام المقبل، والقضاء على وباء كورونا.

ففي مقابلة مع مجلة "بيبول" (People)، وهي الأولى له بعد أدائه اليمين الدستورية بصفته الرئيس 46 للولايات المتحدة، أكد بايدن أن عودة الحياة لطبيعتها ستكون صعبة، وقال إن هناك توقعات بفقدان ما بين 100 و150 ألف أميركي آخرين حياتهم بسبب الفيروس، في حال عدم الالتزام بالاحتياطات.

الهند سجّلت حوالي 13 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية (رويترز)

أرقام ولقاحات

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 12 ألفا و899 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتحتل البلاد المرتبة الثانية ضمن أكبر بؤر الجائحة في العالم بأكثر من 10 ملايين و791 ألف إصابة.

وفي البرازيل، تجاوزت أعداد الإصابات 9 ملايين و339 ألفا، والوفيات 227 ألفا. وقد أعلنت السلطات عزمها -غدا الجمعة- على إبرام عقود لشراء 30 مليون جرعة من لقاحي "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) الروسي و"كوفاكسين" (Covaxin) الهندي المضادّين لفيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان إن وزارة الصحة ستجتمع الجمعة مع ممثلين عن معهد غاماليا الروسي، الشركة المصنّعة للقاح "سبوتنيك-في"، وعن مختبر "بهارات بايوتيك" الهندي، للتفاوض بشأن الحصول على 30 مليون جرعة من لقاحيهما، وأضافت أنه إذا أثمر الاجتماع اتفاقا، فستتلقى البرازيل 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي بين فبراير/شباط الحالي ومارس/آذار المقبل، و8 ملايين جرعة من كوفاكسين في الشهر الحالي، و12 مليون جرعة أخرى من اللقاح نفسه الشهر التالي.

وحتى الآن، تلقح البرازيل سكانها بالاعتماد على لقاحين تنتج أحدهما شركة "أسترازينيكا" البريطانية، والآخر "سينوفاك" الصينية.

السعودية أعلنت تشديد إجراءاتها لمكافحة الفيروس (رويترز)

تشديد بالسعودية

عربيا، أعلنت السعودية اليوم تعليق الأنشطة الترفيهية وإغلاق دور السينما ووقف تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية في ظل ازدياد الإصابات بالفيروس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الإجراءات تأتي "مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية".

وسجلت السعودية نحو 369 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 6400 حالة وفاة، وهي أعلى نسبة بين دول الخليج. وتراجعت أعداد الإصابات اليومية إلى أقل من 100 في أوائل يناير/كانون الثاني من نحو 5 آلاف في يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتضاعف في الأيام الأخيرة لتفوق 300 إصابة يومية.