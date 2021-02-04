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سياسة|سوريا

قصف إسرائيلي جنوب سوريا ومصادر تؤكد "استهدافه" مواقع مليشيات إيرانية

غارة سابقة استهدفت مناطق في دمشق (رويترز-أرشيف)
غارة سابقة استهدفت مناطق في دمشق (رويترز-أرشيف)
4/2/2021

أفاد الإعلام الرسمي السوري بأن قصفا جويا إسرائيليا طال الأربعاء في الليل المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان السوري المحتل، في حين أكدت مصادر للجزيرة أنه استهدف مواقع مليشيات إيرانية في محافظة القنيطرة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن أنظمة الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقت على جنوب البلاد في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من صواريخ (جو-أرض) و(أرض-أرض)، مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية"، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن هذه الأهداف.

وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها"، موضحا أن الخسائر مادية فقط.

من ناحية أخرى، قالت مصادر محلية للجزيرة إن القصف الإسرائيلي طال أحد مواقع المليشيات الموالية لإيران، قرب مدينة "خان أرنبة" في محافظة القنيطرة (جنوب العاصمة السورية دمشق).

وتيرة الاستهداف

وكثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها مواقع عسكرية تقول إنها تتبع القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير/كانون الثاني الماضي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية شرق سوريا 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات تعتبرها إسرائيل موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

كما قتل في 22 من الشهر ذاته 4 مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حماة (وسط البلاد)، وفق الإعلام الرسمي.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي قبل بضعة أسابيع أنه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفا في سوريا، من دون تقديم تفاصيل عنها.

المصدر : وكالات

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