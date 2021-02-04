الاتحاد الأوروبي يدعو لاعتماد الدبلوماسية القصوى واجتماع أميركي أوروبي بشأن نووي إيران قريبا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى بدلا من العقوبات القصوى التي تنتهجها واشنطن لحل أزمة الملف النووي الإيراني، وبينما عرضت روسيا التعاون مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق، ينتظر أن يعقد قريبا اجتماع أميركي أوروبي بشأن إيران.

ففي تصريحات أدلى بها الخميس لوكالة إنترفاكس بعيد وصوله إلى موسكو، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني هي الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي.

ودعا بوريل إلى تحريك الوضع بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، من سياسة الضغوط القصوى إلى سياسة الدبلوماسية القصوى.

واعتبر أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات إضافية على طهران، شكلا أثرا سلبيا حال دون تطبيق الاتفاق وإبراز إمكاناته الحقيقية، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن التصريحات التي أدلى بها مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعيد وصوله إلى موسكو، تدل على رغبة أوروبية في احتواء أزمة الملف النووي الإيراني.

وأضاف أن بوريل لم يخف أن التعاون مع روسيا يمكن أن يؤدي إلى تقدم باتجاه إعادة إيران وأميركا للاتفاق النووي.

وتابع مدير مكتب الجزيرة أن بوريل سيلتقي الجمعة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن الملف النووي الإيراني سيكون حاضرا بقوة في المحادثات بينهما.

وتأتي زيارة المسؤول الأوروبي بعد أن طلبت طهران من الاتحاد الأوروبي التوسط لحلحلة الملف، بعد تولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مهامها قبل أسبوعين من الآن.

ولاحقا الخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعمل ما في وسعه لدعم أي مبادرة أميركية لإرساء حوار مع طهران، وتحدث عن الحاجة إلى مشاركة السعودية وإسرائيل في هذا الحوار.

إنقاذ الاتفاق

وفي موسكو، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس استعداد موسكو للتعاون مع أطراف الاتفاق النووي الإيراني، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لإنقاذ الاتفاق.

وقالت زاخاروفا في إيجازها الصحفي الأسبوعي إن هناك تقدما في الوقت الحالي يتيح العودة لتنفيذ الاتفاق، وإن الإدارة الأميركية الجديدة ترسل إشارات تفيد باستعدادها المبدئي للعودة إلى الصفقة النووية بالشكل الذي تم التوافق عليها منذ البداية.

لكن المشكلة -بحسب المتحدثة الروسية- تكمن في أن كل طرف يطالب الآخر بأن يقوم بالخطوة الأولى.

وقال شوج إن تصريحات زاخاروفا تكرار للمواقف الروسية المعلنة سابقا، مشيرا إلى أن الروس يرون أن اتفاق عام 2015 هو أفضل ما توصلت إليه الدبلوماسية الدولية.

وأضاف أن التصريحات الروسية تأتي استباقا للمحادثات التي سيجريها مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الروسي غدا الجمعة.

محادثات أميركية أوروبية

في السياق، قالت وكالة رويترز إن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو بشأن الملف النووي الإيراني قريبا.

ونقلت عن مصادر أن المحادثات قد تعقد الجمعة، في حين رجحت مصادر أخرى أن تعقد الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، قالت الخارجية الأميركية إن إدارة بايدن تجري مشاورات مع الكونغرس في الداخل وشركائها في الخارج للتأكد من أن الإشارات الموجهة إلى طهران منسقة بشكل وثيق.

وكانت مصادر ذكرت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أوعز بتشكيل وفد تفاوضي بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، يشمل خبراء بعضهم من الصقور.

وحتى الآن، تكمن المعضلة في من يبادر بالخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، في حين قلصت إيران التزاماتها المنبثقة عنه، خصوصا من خلال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

وعرضت طهران اتخاذ خطوات متزامنة من الجانبين الإيراني والأميركي للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن واشنطن ردت على هذا الاقتراح بفتور.

وبينما استبعدت إدارة بايدن عودة سريعة للاتفاق، وكشفت عن رغبتها في إضافة ملحق له يتضمن بالخصوص برامج إيران الصاروخية، أكدت طهران أنها غير مستعدة للمساس بالاتفاق الحالي، وشددت على ضرورة رفع العقوبات عنها.

وللخروج من المأزق الحالي، اقترح وزير الخارجية الإيراني الاثنين الماضي طريقة للتغلب على الجمود بشأن من يبدأ أولا العودة إلى الاتفاق النووي، حيث ألمح ظريف إلى احتمال التراجع عن مطلب تخفيف العقوبات الاقتصادية قبل أن تستأنف طهران الالتزام ببنود الاتفاق.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق إن بلاده لن تقبل تغييرا في بنود الاتفاق النووي، وإن الاتفاق لن يشمل أطرافا جديدة، مضيفا أن بلاده سترحّب بعودة أميركا إلى الاتفاق.