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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

تمهيدا للمحاكمة.. الديمقراطيون يطلبون الشهادة تحت القسم وترامب يرفض

لحظة مغادرة ترامب للبيت الأبيض في العشرين من الشهر الماضي (الأوروبية)
لحظة مغادرة ترامب للبيت الأبيض في العشرين من الشهر الماضي (الأوروبية)
4/2/2021-|آخر تحديث: 5/2/202101:05 AM (مكة المكرمة)

نقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) الإخبارية الأميركية عن بروس كاستور محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قوله إن ترامب لن يدلي بشهادته تحت القسم خلال محاكمته في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق طلب فريق الادعاء الديمقراطي من ترامب الإدلاء بشهادته الأسبوع القادم، وذلك قبل أيام من بدء محاكمته على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الشهر الماضي.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترامب "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير/كانون الثاني 2021".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ في التاسع من فبراير/شباط الجاري، لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف التي قام بها أنصاره واقتحامهم مبنى الكونغرس خلال جلسة التصديق على انتخاب الرئيس جو بايدن.

وقدم الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب الثلاثاء مذكرتهم لمحاكمة ترامب، وجاء فيها أن "الرئيس حرض حشدا عنيفا على مهاجمة الكابيتول، وعزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي".

وفي المقابل، نفى الفريق القانوني لترامب التهم الموجهة إليه، وقالوا في مذكرة إن محاكمته في مجلس الشيوخ غير دستورية لأنه لم يعد رئيسا، كما اعتبروا أنه ليس لمجلس الشيوخ اختصاص قضائي لمحاكمته بعد مغادرته البيت الأبيض.

ويواجه الديمقراطيون صعوبة كبيرة في حشد أصوات جمهورية داعمة لإدانة ترامب خلال المحاكمة المرتقبة، حيث أشار 45 من 50 جمهوريا إلى اعتقادهم بأن محاكمته أمام المجلس سعيا لعزله بعد أن غادر السلطة غير دستورية، كما أثير مؤخرا احتمال الاكتفاء بتوبيخ الرئيس السابق.

المصدر : وكالات

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