يشير تعيين تيموثي ليندركينغ مبعوثا إلى اليمن، إلى تصميم بايدن على تعزيز مشاركة واشنطن في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية المدمرة في البلاد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس أمام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن، عن وقف كافة أشكال الدعم العسكري للحرب في اليمن، وقال إن الحرب هناك يجب أن تنتهي.

وأكد بايدن أن أميركا ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

وأعلن تعيين تيم ليندركينغ مبعوثا أميركيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

مواجهة "استبداد" الصين وروسيا

وبشأن العلاقة مع الصين وروسيا، تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواجهة "استبداد" الصين وروسيا مشددا على رغبته تغيير نهج سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب حيال موسكو.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة يجب أن "تكون موجودة في مواجهة تقدم الاستبداد، خصوصا الطموحات المتزايدة للصين ورغبة روسيا في إضعاف ديموقراطيتنا".

وأضاف "لقد قلت بوضوح للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وبشكل مختلف جدا عن سلفي، إن الزمن الذي كانت تخضع فيه الولايات المتحدة لأفعال روسيا العدوانية (…) قد ولّى".

وشدد على أن واشنطن سوف تكون على فعالية أكثر في التعامل مع روسيا بالتنسيق مع حلفائها.

وأكد أن التحالفات الأميركية تعني التعاون مع الشركاء، ولكنه بالمقابل يتعين علينا التعاطي بشكل دبلوماسي مع الخصوم، مشددا على أنه يجب أن نعمل على توحيد العالم والدفاع عن الديمقراطية.

المهاجرون

على المستوى الداخلي، أعلن بايدن الخميس نيته مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنويا بثماني مرات، مقارنة بالقيود التي فرضها دونالد ترامب في نهاية عهده.

وتماشياً مع وعود حملته الانتخابية، حدد الرئيس الجديد بـ125 ألفاً عدد المهاجرين الذين يمكن قبولهم في إطار برنامج إعادة التوطين، مقابل 15 ألفاً في السنة المالية الحالية.

عودة واشنطن

وفي كلمة سابقة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن "عودة" الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترامب.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة عادت من جديد لقيادة العالم، وأن دبلوماسية واشنطن عادت مرة أخرى وستعزز التحالفات لمواجهة التحديات.

وتعهد في كلمته قبيل خطاب مخصص للسياسة الخارجية في وقت لاحق، بـ"إعادة بناء تحالفاتنا"، مؤكدا على مبادئ الشفافية النزاهة المحاسبة واستعادة ثقة واشنطن في العالم.

كما أكد أيضا على أن واشنطن ستدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة أقطار العالم.

وقف دعم حرب اليمن

من جهة أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الرئيس جو بايدن سيعلن الخميس انتهاء الدعم الأميركي "للعمليات" العسكرية الميدانية في اليمن، في حين رجحت مصادر أن يعلن كذلك تعيين مبعوث خاص إليه.

وقال أمام الصحافيين في البيت الأبيض قبيل الخطاب الأول للرئيس الأميركي حول السياسة الخارجية: "اليوم سيُعلَن انتهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن"، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن سيوقع عددا من الأوامر التنفيذية بشأن الأمن القومي الأميركي.

وأضاف سوليفان أنهم تحدثوا مع المسؤولين في السعودية والإمارات بشأن وقف دعم واشنطن للحرب في اليمن، مؤكدا أن وقف دعم العمليات العسكرية فيه لا يشمل محاربة تنظيم القاعدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد بإنهاء دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

مبعوث خاص

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن من أولى مهام الدبلوماسي الأميركي المخضرم – الذي عين مبعوثا خاصا له إلى اليمن تشجيع الأطراف على إنهاء الصراع.

ويشير تعيين تيموثي ليندركينغ إلى تصميم بايدن على تعزيز مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية المدمرة في اليمن.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أشار إلى هذا الخبر.

وقالت الصحيفة إن تعيين ليندركينغ يدل على نهج أميركي أكثر نشاطا لإنهاء الحرب، وأن واشنطن تقدّم نفسها على أنها طرف محايد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن من المرجح أن يلغي بايدن قرار إدارة ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ولكن إنهاء الحرب في اليمن -بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي- سيكون عملا صعبا، ولن ينجح دون متابعة يومية.

ويتمتع ليندركينغ بخبرة واسعة في التعامل مع ملفات اليمن والخليج، وقد شغل منصب معاون وزير الخارجية لشؤون الخليج، وعمل في سفارة الولايات المتحدة بالرياض.

وأودت الحرب الأهلية في اليمن -بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران- بحياة عشرات الآلاف، بينهم أعداد ضخمة من المدنيين، وفجّرت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ومنذ بداية الأزمة في اليمن، ظل التدخل الأميركي فيها محدود التأثير نسبيا، وحاولت واشنطن أن تكون قريبة من كافة الأطراف، وفق مراقبين.

إلا أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب اعتمدت في نهاية ولايتها قرارا بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قادتها، وهو القرار الذي أعلنت إدارة بايدن في 22 يناير/كانون الثاني الماضي أنها بصدد مراجعته.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.