انتخاب السلطة التنفيذية في ليبيا.. ترقب لإعلان القوائم المتنافسة الليلة والمشري ينسحب من السباق

ينتظر الإعلان الليلة خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، عن القوائم التي ستتنافس للفوز بمنصب رئيس الوزراء وعضوية المجلس الرئاسي، في حين أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري انسحابه من المنافسة على عضوية المجلس الرئاسي.

وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إنه يفترض تشكيل 3 أو 4 قوائم تتنافس على الفوز بمنصب رئيس الوزراء وعضوية المجلس الرئاسي المؤلف من 3 مقاعد، في إطار عملية الانتخاب الجارية برعاية الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تقود ليبيا خلال مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف المراسل أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أمهلت المشاركين حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم لتلقّي القوائم، ليتم الإعلان عنها.

وتابع أن الأمم المتحدة أكدت أن التصويت على القوائم سيجري الجمعة، وهو اليوم الختامي لملتقى الحوار الليبي الذي بدأ الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن البعثة تأمل أن يتم انتخاب القائمة الفائزة من المرة الأولى في حال حصلت على 60% من الأصوات.

وستضم كل قائمة 4 أفراد يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة (الغرب والشرق والجنوب)، وستتنافس هذه القوائم للفوز بأصوات المشاركين في أعمال الملتقى، البالغ عددهم 75 شخصا يمثلون جانبا من الطيف الليبي.

وأي قائمة ستدخل المنافسة يجب أن تحصل على الأصوات المطلوبة، وهي 17 صوتا تمثل الأقاليم الثلاثة، والقائمة الفائزة في التصويت النهائي هي التي ستدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وستتشكل القوائم من المرشحين لرئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي بواقع 4 أفراد لكل قائمة، منهم 3 لعضوية المجلس الرئاسي والرابع لرئاسة الوزراء.

ومن أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء: وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق، ووزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، ورجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

أما المرشحون لعضوية المجلس الرئاسي، فمن أبرزهم: رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (وقد أعلن انسحابه)، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني صلاح النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية بالجيش أسامة الجويلي، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) عقيلة صالح، وهو مؤيد للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكان المرشحون لرئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي انتهوا أمس من عرض برامجهم، والتي تمحورت حول قضايا أمنية واقتصادية.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن مرشحي رئاسة الوزراء سيوقعون على تعهد باحترام موعد الانتخابات العامة المقبلة، وقبول نتيجة التصويت، والاستقالة من مناصبهم في حال فوزهم.

انسحاب المشري

في الأثناء، وقبل التصويت النهائي المرتقب في ملتقى الحوار الليبي بجنيف، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري انسحابه من المنافسة على عضوية المجلس الرئاسي.

وقال المشري في مقابلة مع الجزيرة اليوم إنه قرر الانسحاب من السباق لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر، ولفسح المجال أمام وجوه جديدة.

وأضاف أن ترشحه من البداية كان الغرض منه إيجاد توازنات سياسية معينة، مشيرا إلى أن هذه التوازنات موجودة الآن بشكل أو بآخر في معظم القوائم.

وتابع أنه أبلغ من صوتوا له في الجولة الأولى بقرار الانسحاب، موضحا أنه لم يوجههم إلى قائمة معنية، وإنما حثهم على الذهاب للقائمة التي يرون أنها تحقق المصلحة العليا.

كما قال المشري للجزيرة إنه لا يزال أمامه عمل كبير في المجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالمصالحة والقوانين والتشريعات التي تسهل عملية الانتخابات، متعهدا بأن يعمل كل ما في وسعه لإنجاح الانتخابات.

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بلّغ عددا من أعضاء الملتقى السياسي عزمه سحب ترشحه، داعيا إلى دعم ما وصفها بأفضل قائمة لخدمة الوطن.

وكان المشري قد حصل على أعلى نسبة من الأصوات الداعمة لمرشحي المنطقة الغربية في المجلس الرئاسي الجديد.

نشر مراقبين

على صعيد آخر، طلب مجلس الأمن الدولي الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، ويفترض أن يكون مقر هؤلاء المراقبين غير المسلحين في مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن طلب من غوتيريش تشكيل ونشر المراقبين على وجه السرعة.

من جهته، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن إرسال فريق من المراقبين الدوليين لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لا يزال محل بحث في إطار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

ويأتي طلب نشر مراقبين في ليبيا بينما لم ينفذ بعد عدد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خاصة ما يتعلق بانسحاب المرتزقة الأجانب.

في الأثناء، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعقد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة التي بدأت اليوم الخميس بمدينة سرت.

وقالت البعثة إن الاجتماع يتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

من جهة أخرى، التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زيننغا، الذي تم تعينه مؤخرا في هذا المنصب.