على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا.. المتحدث باسم البنتاغون للجزيرة: تحول إيران لقوة نووية سيعقد أمن المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي إن تحول إيران إلى قوة نووية سيعقد أمن المنطقة، مؤكدا أن بلاده على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها هناك.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة، أكد كيربي أن سحب حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" (USS Nimitz) يأتي في إطار عملية تناوب القطع البحرية، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تحافظ على وجود قوي للغاية لردع النزاع في المنطقة ولدعم الشركاء والأصدقاء هناك.

وأشار إلى أن البنتاغون يسعى لتوفير خيارات للرئيس الأميركي جو بايدن للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، وواشنطن لديها حضور قوي في المنطقة لردع أي نزاع فيها.

وحول زيارة قائد القيادة الوسطي في القوات الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي للمنطقة الغربية في السعودية، قال كيربي إن محادثات ماكينزي مع المسؤولين السعوديين استكشافية وتجري منذ مدة.

وشدد على أن الزيارة لا تتعلق بالتفاوض على إنشاء قواعد عسكرية دائمة هناك، كما قال إن السعودية شريك أساسي في مكافحة الإرهاب، وإن هذه الشراكة تتواصل.

ووصف كيربي الوضع في اليمن بأنه أكبر كارثة إنسانية في العالم في الوقت الحالي، ونحن مدركون ذلك، مؤكدا أنه ينبغي على سلطات بلاده أن تبحث الموضوع مع السعودية.

وقال إن الرئيس بايدن يريد "مراجعة مساهماتنا في دعم العمليات الهجومية للسعودية في اليمن"، مضيفا أنه عندما نقدم الدعم لشركائنا ينبغي أن ينسجم ذلك مع مصالحنا وقيمنا.