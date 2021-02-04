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سياسة|بحرين

بسبب كورونا.. نتنياهو يرجئ زيارته للإمارات والبحرين

نتنياهو قال إنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الدول العربية التي زارها (رويترز)
نتنياهو قال إنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الدول العربية التي زارها (رويترز)
4/2/2021

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته العلنية الأولى إلى كل من الإمارات والبحرين، والتي كانت مقررة الثلاثاء المقبل.

وقال ديوان رئيس الحكومة في بيان "قرار إرجاء الزيارة اتخذ بسبب إجراءات الإغلاق التي تتخذها إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأضاف البيان أنه رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارة أبو ظبي والمنامة، فقد قرر رئيس الوزراء تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.

وقد امتدح نتنياهو دعوات ولي العهد الإماراتي وملك البحرين له لزيارة بلديهما، كما ثمن اتفاقات السلام "التاريخية" المبرمة مع كل منهما.

وقد أغلقت حكومة تل أبيب، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، المطار الدولي "للحيلولة دون دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا".

وشهد عام 2020، توقيع كل من الإمارات ومملكتي البحرين والمغرب على اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب. بالإضافة إلى إعلان السودان الموافقة على التطبيع مع إسرائيل تاركا مسؤولية إبرام اتفاق إلى المجلس التشريعي المقبل (لم ينتخب بعد).

وبذلك، تنضم هذه البلدان الأربعة إلى بلدين عربيين أبرما اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، وهما مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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