من أبرز داعمي ترامب وتؤمن بنظرية المؤامرة.. النواب الأميركي يصوت على طرد مارجوري تايلور غرين من لجان عدة

أعلن ستيني هوير زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي أن المجلس سيصوت اليوم الخميس على طرد نائبة جمهورية "متشددة" مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجان نيابية عدة.

وقال أيضا إنه تحدث مع كيفن مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس بشأن مارجوري تايلور غرين (46 عاماً) التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 نائبة عن ولاية جورجيا، فهي -حسب هوير- تؤمن بنظريات تآمرية تروج لها حركة "كيو أنون" (QAnon) اليمينية المتطرفة وتردّد مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية لكن الديمقراطيين سرقوا الفوز منه.

والفترة الأخيرة، ارتفعت أصوات تنتقد هذه النائبة وتطالبها بالاستقالة بسبب تصريحات أدلت بها في الماضي وهاجمت فيها أحد ضحايا المجزرة التي شهدتها ثانوية باركلاند، وكذلك أيضاً بسبب تصريحات بدت فيها وكأنها تدعو لإعدام ديمقراطيين.

وعاد هوير لتوضيح أنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع مكارثي بشأن مصير هذه النائبة التي عينت عضواً بلجنتي التربية والموازنة في مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لهذه المسألة يتمثل بإجراء عملية تصويت في المجلس الخميس.

وقال هوير في بيان "من الواضح أن لا بديل عن إجراء تصويت في مجلس النواب على قرار بطرد غرين من اللجان التي عينت فيها".

وقد عقدت لجنة القواعد في مجلس النواب اجتماعاً الأربعاء لإعداد مشروع القرار، الذي سيطرح على التصويت في جلسة عامة.

ووفقاً لهوير فإن مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- سيصوت على مشروع القرار اليوم.

بالمقابل، يرجع مكارثي ليقول "التصويت يرمي فقط إلى تشتيت الانتباه" متهماً الديمقراطيين بأنهم يحاولون انتزاع السلطة من حزبه بسعيهم إلى إقالة عضو جمهوري من لجان نيابية.

وقد أفادت تقارير أن مكارثي عرض إقالة غرين من لجنة التربية مقابل بقائها في لجنة الموازنة، وهو ما رفضه هوير.

وقبل انتخابها، أبدت غرين إعجابها بتعليق على فيسبوك قال "أسرع طريقة لكي تتوقف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن ممارسة صلاحياتها هي رصاصة في الرأس" وفقاً لشبكة "سي إن إن" (CNN).

كما كتبت هذه النائبة (المتطرفة) أن حوادث إطلاق النار -التي تحدث تكراراً بالمدارس- عمليات مدبرة هدفها تشديد القوانين التي ترعى حيازة الأسلحة النارية وحملها.

وكانت غرين محط هجوم نادر شنه عليها زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل الذي وصفها يوم الاثنين بأنها"سرطان للحزب الجمهوري" بسبب مواقفها النابعة من إيمانها بنظريات المؤامرة.

وقال ماكونيل "من يعتقد أنه ربما لم تتحطم طائرة فوق البنتاغون في 11 سبتمبر/أيلول (2001) وأن عمليات إطلاق النار المروعة بالمدارس مدبرة مسبقاً (…) هو شخص لا يعيش في العالم الحقيقي".

وقد سارعت النائبة إلى الرد، بقولها في تغريدة على تويتر "السرطان الحقيقي للحزب هم البرلمانيون الجمهوريون الضعفاء الذين لا يسعهم سوى فعل شيء واحد: أن يخسروا بأناقة". وأضافت: لهذا السبب نحن نخسر بلدنا.