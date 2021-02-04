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سياسة|ليبيا

إيطاليا تعرض على ليبيا مشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

صورة نشرتها وزارة خارجية حكومة الوفاق للقاء الذي جمع التليسي (الثاني من اليمين) بالسفير بوتشيني (مواقع التواصل)
صورة نشرتها وزارة خارجية حكومة الوفاق للقاء الذي جمع التليسي (الثاني من اليمين) بالسفير بوتشيني (مواقع التواصل)
4/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202105:35 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها استلمت من السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، مشروعَ مذكرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وخلال لقاء عقد قبل يومين، ناقش بوتشيني مع وكيل وزارة خارجية حكومة الوفاق للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي، مذكرة للتعاون في مجالات تحسين الخدمات الإدارية العامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت قضية ترسيم الحدود البحرية توترات فيما بين عدد من دول حوض البحر المتوسط.

وكانت ليبيا وقّعت مع تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرة تفاهم تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وتحولت المذكرة لاحقا لاتفاقية أُودعت لدى الأمم المتحدة.

وردا على هذه الخطوة، وقعت مصر واليونان في أغسطس/آب من العام الماضي، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، وقد نددت الحكومتان الليبية والتركية بهذا الاتفاق، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -في تصريحات آنذاك- إن ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان، تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أرسلت حكومة الوفاق الليبية مذكرات احتجاج لمصر وإيطاليا واليونان، على خلفية اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية فيما بينها، وآنذاك أكد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة أن وزارته ستتواصل مع حكومتي اليونان ومالطا للتفاوض معهما في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية للدولتين مع بلاده، والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية ولا تضر مصالح ليبيا.

المصدر : الجزيرة

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