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سياسة|قطر

إعادة رفع العلم القطري بالسفارة في الرياض ومغردون يستبشرون بفتح صفحة جديدة

في 6 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت قمة العلا بالسعودية عودة كاملة لعلاقات دول الحصار مع قطر (الفرنسية)
في 6 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت قمة العلا بالسعودية عودة كاملة لعلاقات دول الحصار مع قطر (الفرنسية)
4/2/2021

تفاعل نشطاء خليجيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع فيديو يظهر لحظة رفع علم قطر في السفارة القطرية بالمملكة العربية السعودية.

ورحب مغردون بما اعتبروه "صفحة جديدة فتحت بين الأخوة الأشقاء"، مؤكدين أن رفع العلم القطري داخل مبنى سفارة دولة قطر يعتبر خطوة لإتمام خطوات المصالحة الخليجية بين الأشقاء.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال منتصف الشهر الماضي إن من المتوقع أن تعيد المملكة السعودية فتح سفارتها بقطر في غضون أيام، وإنها مجرد مسألة لوجيستية، مؤكدا أنه سيتم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا منذ منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القمة الخليجية بالعلا السعودية طيّا كاملا للخلاف مع قطر وعودة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الخليجي فإن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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