إعادة رفع العلم القطري بالسفارة في الرياض ومغردون يستبشرون بفتح صفحة جديدة

تفاعل نشطاء خليجيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع فيديو يظهر لحظة رفع علم قطر في السفارة القطرية بالمملكة العربية السعودية.

ورحب مغردون بما اعتبروه "صفحة جديدة فتحت بين الأخوة الأشقاء"، مؤكدين أن رفع العلم القطري داخل مبنى سفارة دولة قطر يعتبر خطوة لإتمام خطوات المصالحة الخليجية بين الأشقاء.

🇶🇦 | لحظة رفع علم دولة قطر 🇶🇦 على مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة #السعودية الرياض 🇸🇦 #نديب_قطر pic.twitter.com/aVscdc8zc7 — نديب قطر (@NadeebQa) February 2, 2021

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال منتصف الشهر الماضي إن من المتوقع أن تعيد المملكة السعودية فتح سفارتها بقطر في غضون أيام، وإنها مجرد مسألة لوجيستية، مؤكدا أنه سيتم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا منذ منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.

رفع علم دولة قطر في محيط السفارة بالرياض …

صفحة جديدة فتحت بين الأخوة الأشقاء … pic.twitter.com/y7WgKXk8gq — عآادل الغامدي 💫 (@EV9Zt6zA5TMcRiY) February 2, 2021

وفي 6 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القمة الخليجية بالعلا السعودية طيّا كاملا للخلاف مع قطر وعودة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الخليجي فإن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك.