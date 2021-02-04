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أميركا وفرنسا تطالبان بحكومة لبنانية جديرة بالثقة.. احتجاجات ببيروت بعد 6 أشهر من انفجار المرفأ

العائلات ترفع صور أبنائها الضحايا وتندد بتأخر التحقيقات (رويترز)
العائلات ترفع صور أبنائها الضحايا وتندد بتأخر التحقيقات (رويترز)
4/2/2021

دعت فرنسا والولايات المتحدة في بيان مشترك اليوم، الخميس، السياسيين اللبنانيين إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، وإعلان نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، في حين تظاهر أهالي الضحايا مطالبين بالعدالة لذويهم وعدم تسييس القضية.

وقال البيان المشترك، الذي وقعه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "مرور 6 أشهر على هذه الواقعة المأساوية يسلط الضوء على الضرورة الملحة والحيوية لأن ينفذ المسؤولون اللبنانيون أخيرا التزامهم بتشكيل حكومة ذات كفاءة يعتد بها، والعمل نحو تنفيذ الإصلاحات الضرورية".

ودعا الوزيران إلى الإسراع بإعلان نتائج التحقيق في ملابسات الانفجار، "بعيدا عن التدخل السياسي"، وفقا للبيان.

في غضون ذلك، تظاهر أهالي الضحايا ببيروت، اليوم، ونظموا أنشطة احتجاجية بمناسبة مرور 6 أشهر على الانفجار الدامي، الذي خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب، ودمارا واسعا في المرفأ والكثير من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.

قرب المرفأ

وبث ناشطون وإعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر احتجاجات عند مدخل المرفأ، حيث رفع الأهالي صور الضحايا.

ودعا المحتجون إلى عدم تسييس التحقيقات أو تمييعها، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن استيراد وتخزين نترات الأمونيوم في المرفأ، والوصول إلى الحقيقة لإنصاف الضحايا.

ونظمت أيضا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة اللبنانية، حيث عبر المشاركون عن رفضهم "المماطلة" في التحقيقات، وطالبوا باستكمالها سريعا.

وحمّل المحتجون السلطات مسؤولية انفجار المرفأ في 4 أغسطس/آب الماضي؛ بسبب سكوتها عن وجود نترات الأمونيوم، وفق قولهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

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