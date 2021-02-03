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سياسة|إيران

وزير إسرائيلي يهدد باحتمال شن هجوم انفرادي على المنشآت النووية الإيرانية

هانغبي: سيتعين على إسرائيل التصرف بشكل مستقل (رويترز)
هانغبي: سيتعين على إسرائيل التصرف بشكل مستقل (رويترز)
3/2/2021

هدد وزير الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هانغبي، اليوم الأربعاء بإمكانية شن بلاده هجوما على المنشآت النووية الإيرانية، معتبرا أن على الإسرائيليين التصرف بشكل مستقل عن الموقف الأميركي.

وقال هانغبي لإذاعة هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الولايات المتحدة لن تهاجم المنشآت النووية في إيران، ويجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بوجود إيران نووية.

وأضاف هانغبي سيتعين على إسرائيل التصرف بشكل مستقل، لتجنب هذا الخطر.

وتابع "لقد رأينا بالفعل ردود فعل ضد الإيرانيين، الإيرانيون محدودون للغاية في ردود أفعالهم، وقد لا يكون هناك مفر في المستقبل".

وفي مقابلة مع إذاعة هيئة البث، أمس، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينز، إن أمام إيران نحو 6 أشهر لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي، مضيفا "وفيما يتعلق بالسلاح النووي تبلغ المدة حوالي عام أو عامين".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال، الاثنين، في تصريحات صحفية إن إيران على بعد أسابيع قليلة من إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية، إذا واصلت عدم تقيدها بالاتفاق النووي، مضيفا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي إذا عادت طهران للالتزام به.

وترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعا الأحد بمشاركة مسؤولين عسكريين وسياسيين لمناقشة الميزانية المطلوبة لضربة محتملة على إيران، إذا لزم الأمر.

وفي هذا الصدد أيضا، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سوف يجتمع الأحد المقبل، لبحث الملف الإيراني على وقع تقديرات باستئناف الإدارة الأميركية مفاوضاتها مع طهران.

وحذر مسؤولون إسرائيليون في الأيام الأخيرة من عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي مع إيران، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2018.

المصدر : وكالة الأناضول

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