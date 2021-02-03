كورونا.. بايدن يأمل عودة الحياة لطبيعتها مطلع 2022 والكويت تحظر دخول الأجانب أسبوعين

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أنه يأمل عودة الحياة لطبيعتها بحلول مطلع العام المقبل، والقضاء على وباء كورونا. وفي حين أبدت روسيا وبريطانيا سعادتهما بتقييم إيجابي للقاحيْهما المضادين للفيروس، قررت الكويت منع دخول الأجانب لمدة أسبوعين.

ففي مقابلة مع مجلة "بيبل" (People)، وهي الأولى له بعد أدائه اليمين الدستورية بصفته الرئيس 46 للولايات المتحدة؛ أكد بايدن أن عودة الحياة لطبيعتها ستكون صعبة.

وقال إن هناك توقعات بفقدان ما بين 100 و150 ألف أميركي آخرين حياتهم بسبب الفيروس في حال عدم الالتزام بالاحتياطات.

وتأتي تصريحات بايدن في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا 458 ألفا، وبلغت الإصابات 27 مليونا.

وفي السياق، قال فريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا اليوم إنه تمت زيادة كمية توزيع اللقاحات للولايات بمعدل 20%.

وأكد الفريق أن الإصابات بكورونا ودخول المستشفيات انخفضا بشكل نسبي، وكانت أميركا سجلت مؤخرا معدل حصيلة وفيات يومية قياسية قارب 4 آلاف وفاة، ونحو 200 ألف إصابة.

مواطن يتلقى جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي (الأناضول)



روسيا وبريطانيا

في الأثناء، أبدت روسيا الأربعاء سعادتها بالتقييم الإيجابي الذي أصدره خبراء مستقلون ونشر في مجلة "لانسيت" (The Lancet) الطبية للقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V)، وقالت إنها تريد بدء إنتاجه في دول أخرى.

وحين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس/آب الماضي طرح اللقاح كان هناك تشكيك في الغرب، وكذلك في بعض الأوساط العلمية داخل روسيا إزاء سلامة هذا اللقاح.

لكن النتائج التي نشرتها مجلة لانسيت الثلاثاء، وصادق عليها خبراء مستقلون؛ أكدت فعالية لقاح سبوتنيك في بنسبة 91.6%، مما يعني أنها قريبة من نسبة فعالية لقاحات غربية مثل لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) الأميركي الألماني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم إن عدد الدول التي ترخص استخدام لقاح "سبوتنيك-في" يزداد يوما بعد يوم.

وتسعى روسيا حاليا للحصول على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية لترويج لقاحها في الدول الأوروبية، في حين رحبت دول أوروبية -بينها ألمانيا- بتوزيع اللقاح الروسي في حال الموافقة عليه.

وتمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك-في" في نحو 15 بلدا، منها جمهوريات سوفياتية سابقة مثل بيلاروسيا وأرمينيا، ودول حليفة لروسيا مثل فنزويلا وإيران، إضافة إلى الأرجنتين والجزائر وتونس وباكستان.

وفي بريطانيا، رحب وزير الصحة مات هانكوك الأربعاء بدراسة جديدة تشير إلى أن جرعة واحدة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) قد تقلل انتقال فيروس كورونا بمقدار الثلثين.

وأظهرت الدراسة أن جرعة واحدة من اللقاح تمنح المتلقي مناعة بنسبة 76%، بعد 22 إلى 90 يوما.

وقال هانكوك إن هذه الدراسة تعزز الثقة في قدرة اللقاحات على الحد من انتقال العدوى، وحماية الناس مما وصفه بالمرض المروع.

وشدد الوزير البريطاني على ضرورة تتبع حالات تفشي السلالات الجديدة حتى يتم القضاء عليها تماما، مؤكدا أن لقاح "فايزر-بيونتك" أظهر فعاليته على السلالة الجنوب أفريقية.

وتأتي تصريحات هانكوك في وقت قال فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوضع الوبائي في بلاده لا يزال مقلقا بشكل كبير، مستبعدا تخفيف القيود المفروضة في الوقت الراهن لاحتواء الوباء.

وأعلنت بريطانيا اليوم ارتفاع عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 10 ملايين في عموم البلاد.

توزيع اللقاحات

وفيما يتعلق باللقاحات أيضا، نشرت الأربعاء آلية "كوكافس" (COVAX) المعنية بتوزيع عادل للقاحات ضد فيروس كورونا، خاصة على الدول الفقيرة؛ قائمة البلدان الأولى التي ستتلقى اللقاحات، والكمية التي ستحصل عليها في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت اختصاصية التطعيم في منظمة الصحة العالمية آن ليندستراند إن توزيع اللقاحات سيتم "بالتناسب مع عدد السكان" في 145 دولة المدرجة على قائمة "كوفاكس".

وحسب هذه اللائحة، فإن الدول التي ستتلقى أكبر عدد من الجرعات خلال النصف الأول من العام الجاري هي الهند، ونيجيريا، وباكستان، وإندونيسيا، والبرازيل، وبنغلاديش، وكلها تضم أعدادا كبيرة من السكان.

وبصورة إجمالية، سيتم توزيع ما يقارب 337 مليون جرعة، ستمكن من تلقيح 3.3% من سكان الدول المدرجة ضمن قائمة "كوفاكس"، مع التركيز على المواطنين الأكثر عرضة للمرض، لا سيما أعضاء الفرق الطبية.

وفي سياق آخر، أظهرت دراسة أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد يخسر هذا العام 90 مليار يورو (108 مليارات دولار) ما لم يلحق بوتيرة التطعيمات الواقية من كورونا في مناطق أخرى من العالم، خاصة بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

الكويت وقطر

وعلى صعيد القيود الرامية لاحتواء الوباء، أعلنت الكويت الأربعاء منع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين بداية من الأحد المقبل.

وقال بيان أُعلن في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون إن جميع الوافدين إلى أراضي الكويت سيخضعون للحجر الصحي.

ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الكويت ودول عربية أخرى لمنع تفشي سلالات أكثر خطورة من فيروس كورونا، مثل السلالتين البريطانية والجنوب أفريقية.

وفي قطر، عرضت المجموعة الإستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بالدوحة جملة من الإجراءات تم اتخاذها لمواجهة تزايد الإصابات بالفيروس، وتشمل حظر إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة بداية من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر، وإغلاق ساحات الألعاب، ومدن الملاهي، وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ، مع اقتصار التجمعات على 15 شخصا، وتخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية، وأسواق الجملة، وصالونات التجميل والحلاقة.

وأشار رئيس المجموعة الإستراتيجية، رئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، عبد اللطيف الخال، إلى مخاوف من انتشار السلالات الجديدة من كورونا، وقال إن تزايد الإصابات، وحالات الدخول اليومي للمستشفيات مؤخرا، قد يكون مؤشرا مبكرا على حدوث موجة ثانية محتملة من الوباء في البلاد، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الحصيلة عالميا

عالميا، تقترب حصيلة الإصابات اليوم من 105 ملايين، في حين تجاوزت الوفيات مليونين و270 ألفا.

وفي أوروبا، تخطى عدد الوفيات في إسبانيا الأربعاء 60 ألفا.

وفي حين تواجه البرتغال وضعا صعبا اضطرها لطلب الدعم الخارجي، يتواصل تفشي فيروس كورونا بوتيرة مرتفعة في دول أوروبية أخرى.

وسجلت فرنسا الأربعاء أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

أما بريطانيا فسجلت بدورها اليوم أكثر من 1300 وفاة.

عربيا، سجل لبنان الأربعاء 89 وفاة جديدة، وكانت تونس سجلت بدورها أمس 91 وفاة إضافية، لتتصدر بلدان المنطقة العربية من حيث الوفيات اليومية.