قال إنه يصلح أخطاء سلفه ترامب.. بايدن يوقع قرارات تنفيذية تتعلق بالهجرة واللجوء

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه وقّع مجموعة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح ما سماها السياسات الخاطئة للإدارة السابقة.

وأضاف بايدن أن هذه القرارات التنفيذية تتعلق بالهجرة ورفع حظر دخول مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يقوم بإصدار قوانين جديدة، بل يُصلح "السياسات السيئة" للإدارة السابقة، على حد تعبيره.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن أحمد هزيم إن بايدن وقع 3 قرارات أحدها يتعلق بتشكيل لجنة لإعادة تجميع شمل الأسر التي فرّقتها قرارات إدارة ترامب، وإعادة نحو ألف طفل إلى آبائهم بعد مدة طويلة من فصلهم عنهم.

وأضاف أن القرار التنفيذي الثاني يتعلق بمراجعة قرارات للإدارة السابقة عدلت بموجبها قوانين وشروط اللجوء السياسي. في حين اهتم القرار التنفيذي الثالث بمراجعة جميع القوانين الإجرائية المتعلقة باستصدار الإقامات والتأشيرات.

مراجعة إرث ترامب

وكان بايدن وقع سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها أن تبطل قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية، ووصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ومن بينها مرسوم ينص على رفع قيود السفر، التي فرضتها إدارة ترامب على مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

ويمنع قرار الحظر الذي أصدره ترامب في يناير/كانون الثاني 2017 مواطني 7 دول ذات أغلبية سكانية من المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وهي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وتقلص عدد الدول لاحقا، حيث اقتصر في النهاية على مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إضافة إلى كوريا الشمالية وفنزويلا، ثم أضافت إدارة ترامب مواطني 6 دول أخرى آسيوية وأفريقية إلى قائمتها للدول المقيدة من بينها السودان، وذلك بحجة مكافحة الإرهاب.

تسهيل التجنيس

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال مسؤولون أميركيون إن بايدن سيصدر تعليمات لإدارته بتسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية، وذلك في استمرار لتوجه إدارة بايدن إلى إحداث قطيعة مع سياسة ترامب.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي قوله إن "الرئيس ترامب ركز كثيرا على بناء جدار أمام المهاجرين، لدرجة أنه لم يفعل شيئا لمعالجة جذور القضية، وهي الأسباب التي تدفع الناس للقدوم إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة"، وأضاف المتحدث نفسه أن إستراتيجية ترامب تجاه الهجرة كانت "محدودة وغير مفيدة وغير ناضجة".

ومن بين القضايا التي ستعالجها الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن إنشاء مجموعة عمل لمعالجة ملف إعادة جمع شمل أسر المهاجرين، التي تفرّقت جراء السياسات المتشددة التي نفّذتها إدارة ترامب عام 2018، وكان من نتائجها السماح لسلطات إنفاذ القانون باعتقال وترحيل كل مهاجر بالغ يدخل الأراضي الأميركية بطريقة غير نظامية، في حين يودع أطفاله في مراكز احتجاز فدرالية.