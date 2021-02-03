مشاورات أميركية وأوروبية بشأن الاتفاق النووي.. وروحاني: إيران لن تغير أي بند

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده سترحب بعودة واشنطن للاتفاق النووي إذا أرادت، مشددا على ضرورة إعلان موقفها إذا كانت غير راغبة في العودة. يأتي ذلك وسط مشاورات أميركية مع أطراف دولية للعودة للاتفاق النووي.

وأضاف روحاني "إذا رأينا تحركا عمليا من واشنطن وشهدنا أي خطوة باتجاه الالتزام الشامل بالتعهدات سنتخذ خطوة مماثلة".

ولكن الرئيس الإيراني قال إن "إيران لن تغير بندا من بنود الاتفاق النووي وإن الاتفاق لن يشمل أطرافا أخرى، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير".

ولفت إلى أن أميركا انتهكت قرار مجلس الأمن ولا يحق لها وضع شروط، وأن عليها الالتزام بالاتفاق ورفع العقوبات لتنفذ طهران التزاماتها.

وأمس الثلاثاء، ردت الولايات المتحدة بفتور على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي، وقالت إنه لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها قبل أن تبدأ الولايات المتحدة التحدث مع الإيرانيين أو قبول مقترحاتهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للجزيرة إن المشاورات الوثيقة مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية ضرورية، من أجل إقناع إيران باستئناف امتثالها للاتفاق النووي، ومعالجة عدد من القضايا التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لطهران.

وأضاف المتحدث الأميركي أن الولايات المتحدة تتشاور مع الأوروبيين ومع أطراف أخرى -لم يسمها- بشأن المضي قدما في هذا الملف.

مقترح إيراني

وجاءت التصريحات الأميركية ردا على طلب تعقيب للجزيرة بشأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في ما يخص الوساطة الأوروبية، ودعوته إلى عودة متزامنة لإيران والولايات المتحدة للاتفاق النووي.

وكان ظريف اقترح أمس الأول الاثنين طريقا للتغلب على الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يبدأ أولا العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنه سيتعين التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها ومع الكونغرس قبل الانخراط مع الإيرانيين.

وفي تصريحات خلال لقائه الدوري بوسائل الإعلام، أضاف برايس أنه لم تكن هناك أي محادثات مع الإيرانيين منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة، وأنه لا يتوقع إجراء أي اتصالات إلى حين المضي قدما في الخطوات الأولية.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو قال إن الاتحاد ينسق بين واشنطن وطهران وكل الأطراف في ما يخص الاتفاق النووي. وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد ستانو أن الاتحاد الأوروبي يريد التأكد من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وعودة إيران لالتزاماتها بالاتفاق.

سعي إسرائيلي لمنع الاتفاق

في غضون ذلك، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن رئيس الموساد يوسي كوهين سيتوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيعرض أمام أركان إدارة بايدن معلومات استخبارية في محاولة لمنعها من العودة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله إن أمام إيران 6 أشهر لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.

وقالت الصحيفة إن تصريحات الوزير الإسرائيلي تكشف عن أن أمام إيران وقتا أطول مما كان يعتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإنتاج مواد لسلاح نووي.

ونقلت أيضا عن شتاينتز قوله إن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ألحقت بالفعل ضررا بالبرنامج النووي الإيراني. مضيفا أنه في ما يتعلق بالتخصيب، فإن الإيرانيين في وضع يحتاجون فيه إلى نحو 6 أشهر إذا نفذوا كل المطلوب، أما بالنسبة للأسلحة النووية، فإن ذلك يتطلب مدى زمنيا بين عام وعامين.

حاملة الطائرات

وأعلن البنتاغون الثلاثاء أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" (USS NIMITZ) غادرت الخليج، بعدما قضت شهورا عدة في مياهه، في خطوة تعكس -على ما يبدو- رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في تهدئة التوترات مع إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن "المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات نيميتز أبحرت من نطاق مسؤولية القيادة المركزية" المسؤولة عن الشرق الأوسط بأسره متجهة إلى المنطقة الخاضعة لقيادة المحيطين الهندي والهادي (إيندو-باكوم)".

وفي تصريحات خلال لقائه الدوري بوسائل الإعلام، أضاف كيربي أن قرارات وزير الدفاع الأميركي ترتكز على تقييم التهديدات في منطقة الشرق الأوسط.