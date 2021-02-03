ذكرى "موقعة الجمل".. مصريون يتذكرون آخر محاولات نظام مبارك لوأد ثورة يناير

أحيا نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر الذكرى العاشرة للأحداث التي اشتهرت إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، والتي وقعت في الثاني من فبراير/شباط 2011، وكانت نقطة فارقة في مسار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي انتهت بعد 18 يوما بتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة، التي قضى فيها 3 عقود.

وحملت الموقعة هذا الاسم بعدما قام بلطجية مسلحون يركبون الجمال والخيول بمهاجمة المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير، الواقع في قلب العاصمة القاهرة؛ مما أدى إلى سقوط 14 شهيدا، وإصابة أكثر من 1500 من الثوار.

وبرزت عدة تفاعلات عبر وسم "#موقعة_الجمل"، حيث رأى مغردون أنها كانت المحاولة الأخيرة من نظام مبارك لاستعادة زمام الأمور.

وشارك مغردون أحداثا من هذا اليوم، وحكى بعضهم كيف استطاعوا حماية ميدان التحرير، مؤكدين أنها ستبقى دائما في ذكراهم.

ووثق حساب "قتل في مصر"، أسماء الشهداء الذين لقوا حتفهم في موقعة الجمل، وملابسات الوفاة وشهادات الأقارب، مشيرا إلى عدم القصاص من القتلة حتى الآن.

في مثل هذا اليوم | 2 فبراير 2011: الثوار يتصدون لبلطجية مبارك والحزب الوطني في "موقعة الجمل" بميدان التحرير pic.twitter.com/pwVy0mzAjo — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) February 2, 2021

#موقعة_الجمل كانت يوم النهاية ل #مبارك قب10اعوام والذي سقط بعدها ليس في #مصر فقط بل كانت لحظة النهاية لاي تعاطف على الصعيد الدولي أو أمل فيه وفي نظامه الذي انتهى بهذا المشهد الهمجي الذي شاهده العالم الذي تعاطف مع الثوار

الذين صمدوا في #ميدان_التحرير ودحروا عدوانه

من دبروا وقادوا pic.twitter.com/eUJUefojwj — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) February 2, 2021

يوم البسالة..يوم محمد البلتاجي

حتى إذا تسرب اليأس إلى ميدان الثائرين، جاء الثاني من فبراير يوم الفصل بين الانكسار والانتصار، لتبعث الثورة من جديد، إنه يوم"موقعة الجمل"يوم الملحمة التي لولاها لما صمدت ثورة يناير — wael kandil (@waiel65) February 1, 2021

في مثل هذا اليوم من 10 سنوات هاجم بغال وحمير وجمال وأحصنة الثوار في ميدان التحرير بتحريض من نواب كعبدالناصر الجابري ووزراء كعائشة عبدالهادي ورجال أعمال كمرتضى منصور وسياسيين كصفوت الشريف

ومات في الموقعة 11 وجرح 2000 ومع ذلك برأت المحكمة كل المتهمين في أكتوبر 2012#موقعة_الجمل pic.twitter.com/OQIQ1myTai — tarek abosherafa (@tareksherafa1) February 2, 2021

عشر سنوات على ثورة يناير.. نعيد نشر شهادة خالد البلشي صباح موقعة الجمل: حينما أمطرت السماء مولوتوف ورصاص “بشائر النصر”.. (ذكريات يناير) “شباب التحرير” أن تكون طاهرا وبطلا وشهيدا وحالما للحياة.. عندما قالت مصر أنها موجودةhttps://t.co/nIm4hrL9O5 — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) February 2, 2021

يوم فارق ف الثوره والميدان

٢ فبراير ٢٠١١ #موقعه_الجمل pic.twitter.com/ofmTZi9GWp — عبدالرحمن مشعل (@abdomashal22) February 1, 2021

ذكرى #موقعة_الجمل..

في 2 فبراير 11 كانت محاولة النظام الأخيرة لفض #التحرير بالبلطجية على الجِمال والخيول، فاستشهد 14 وجُرح العشرات.. ثم ترك الجيش البلطجية وبرّأهم القضاء pic.twitter.com/NbeGUONmam — Omar Mahmoud (@ghasekk) February 2, 2021

سامح جمال،(24 عام)، أخ وحيد لشقيقتيه، تخرج في كلية السياحة ليرعي والدته وشقيقتيه بعد وفاة والده، كان يمازحهم أنه لو أراد الله له أن يكون شهيداً فيشفع لهم عند ربه. انضم مساء #موقعة_الجمل للمدافعين عن التحرير، فأصابته رصاصتان من قناص أنهتا حياتهhttps://t.co/8fDOjC6AJE pic.twitter.com/oqS43fTOxn — KilledinEgypt (@KillednEgypt) February 2, 2021

عمرو غريب أحد الشباب المشاركين بثورة 25 يناير منذ يومها الأول، كان رجل البيت بعد رحيل والده في 2006، استشهد في #موقعة_الجمل على يد بلطجية الحزب الوطني وهو يدافع عن فتاة لا يعرفها، وأقام قسم المكتبات بآداب عين شمس، حيث كان يدرس، حفلا لتأبينهhttps://t.co/SuoQCUexg4 pic.twitter.com/JEL28PNyQK — KilledinEgypt (@KillednEgypt) February 2, 2021

#موقعة_الجمل المحاوله الأخيره لنظام مبارك لاستعاده الامور والسيطرة مرة أخرى، وكان الجيش هو المسئول عن تأمين الطرق أيامها لكن بلطجية نزلة السمان وبلطجية النظام كانوا خافيين الجمال والأحصنه في جيوبهم ونفخوهم بعد تجاوزهم كمائن الجيش.. — Younis (@1998_younis) February 2, 2021