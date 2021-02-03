خططوا لاستهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا والخرطوم.. استخبارات إثيوبيا تعتقل 15 عنصرا بجماعة إرهابية

نقلت وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الرسمي في إثيوبيا، عن جهاز المخابرات، قوله إنه تم إلقاء القبض على 15 عضوا بجماعة كانت تخطط للهجوم على سفارتي الإمارات في أديس أبابا والخرطوم.

وذكر جهاز المخابرات أنه كان يراقب الوضع، وأنه وجد أسلحة ومتفجرات كان الإرهابيون يستعدون لاستخدامها في تفجير سفارة الإمارات، وفق تعبيره.

من جانب آخر قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن السلطات الإثيوبية "ألقت القبض على 15 عضوا بجماعة إرهابية لصلتهم بالتخطيط لهجوم إرهابي يستهدف سفارتي الإمارات في أديس أبابا والخرطوم".

وأضافت "سونا" -نقلا عن بيان لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي- أن هذه الجماعة جمعت معلومات استخبارية لتنفيذ الهجوم على السفارات الإماراتية، مشيرا إلى أن الأمن الإثيوبي تمكن بالتعاون مع وكالات استخبارات أجنبية أخرى من إحباط الهجوم الإرهابي المخطط له من خلال المراقبة عن كثب وتبادل المعلومات.

وبحسب البيان فإن أحد أعضاء الجماعة، ويدعى أحمد أردايتو ويبلغ من العمر 35 عامًا، تلقى عشرات الآلاف من الدولارات لتدبير الهجوم الإرهابي