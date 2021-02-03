تحقيق للجزيرة: إسرائيل باعت بنغلاديش برنامجا متطورا للتجسس على هواتف المعارضين

كشفت وحدة تحقيقات الجزيرة عن أن جهاز الاستخبارات العسكري في بنغلاديش اشترى سرا برامج تجسس متطورة من إسرائيل.

وأوضح تحقيق الجزيرة أن ضباطا في الاستخبارات الإسرائيلية قدموا دورة لضباط في استخبارات بنغلاديش لتدريبهم على رصد واختراق هواتف معارضين.

وتلقى 4 ضباط استخبارات من بنغلاديش دورة تدريبية مدتها 4 أيام بضواحي مدينة بودابيست في المجر، وأشرف عليها ضابطان من الاستخبارات الإسرائيلية.

وركزت الدورة التدريبية على تقنيات رصد واعتراض الهواتف النقالة. وكشفت وثائق حصلت عليها الجزيرة عن أن أجهزة المراقبة في بنغلاديش تم شراؤها من شركة "بيكسيكس" (PICSIX)، التي أسسها عملاء سابقون في المخابرات الإسرائيلية.

ويتصرف البرنامج الذي طورته الشركة الإسرائيلية كأنه برج للاتصالات، وبإمكانه اعتراض المكالمات والبيانات من 300 هاتف نقال في وقت واحد، كما يوفر إمكانية انتحال صفة شخص ما.