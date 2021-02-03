جواز السفر الرقمي وتطعيم كورونا.. الخطوط القطرية تضع رؤيتها للسفر الآمن في زمن كورونا

خلال فترة قليلة لن يكون جواز السفر وحجز الطيران هما الوسيلتان اللتان تخولان السفر، بل سيُطلب من الراغب في السفر إبراز شهادة تثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا، باعتباره شرطا أساسيا للسفر من دولة إلى أخرى.

وتتجه العديد من خطوط الطيران الدولية لفرض حصول المسافرين على شهادة بتلقيهم لقاح كورونا شرطا أساسيا للسفر في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تطلب العديد من الدول تقديم المسافرين شهادات اللقاح لدخول حدودها، لتصبح شهادة اللقاح قاعدة جديدة من قواعد السفر في العالم.

ويرى الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أنه سيتعين على الجميع إبراز شهادة تثبت الحصول على اللقاح حتى يتسنى لهم الصعود إلى الطائرة، مشيرا إلى أن هذا سيكون المعيار الجديد، ويجب على كل شخص أن يقدم شهادة تطعيم على متن الطائرة وليس فقط لركوب الطائرة، فالعديد من البلدان تتطلب أن يتم تطعيمك قبل سفرك إليها.

وكشف الباكر عن وجود مشروع مشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومنظمة الصحة العالمية، لتخصيص ممر آمن للذين سيتم الاعتراف بشهادات تطعيمهم دوليا.

وتوقع الباكر عدم عودة مستويات السفر في العالم إلى ما قبل كورونا حتى عام 2024، خاصة في ضوء المتغيرات الجديدة التي يتم اكتشافها في جميع أنحاء العالم، قائلا "ما لم يثبت العلم كل هذه الأسئلة التي يطرحها الناس حول المرض أو تأثير التطعيم، فلا أعتقد أن السفر سيعود إلى مستويات 2019 في المستقبل المنظور".

جواز السفر الرقمي

الحصول على اللقاح أيضا لن يكون الشرط الوحيد للسفر، فهناك "جواز السفر الرقمي" الذي تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى تطبيقه اعتبارا من مارس/آذار المقبل، وهو تطبيق على الهواتف المحمولة يوفر تحديثات عن المعلومات المتعلقة بلوائح الصحة الخاصة بكورونا، وهو ما من شأنه أن يساعد المسافرين على التأكد من استيفائهم لأحدث متطلبات الدخول للبلد الذي يسافرون إليه.

وستبدأ المرحلة الأولى من تجربة تطبيق "جواز السفر الرقمي" على رحلات الخطوط الجوية القطرية بين الدوحة وإسطنبول، لتمكن المسافرين من الحصول على نتائج اختبار كورونا، والتأكد من أنهم مؤهلون للصعود على متن الرحلة، كما ستمكن المسافرين أيضا من مشاركة حالة "مؤهل للسفر" الخاصة بهم مع الناقلة القطرية وغيرها من الأطراف المعنية، وذلك قبل حتى أن يصلوا إلى المطار.

ويوضح ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" (IATA)، أن الخطوط الجوية القطرية تتبوأ مكانة رائدة في قطاع الطيران، وسيعمل تصريح السفر الصادر عن إياتا على التحقق من وثائق اختبار كورونا واللقاح الخاصة بالمسافرين، وهو الأمر ما يعد حجر الأساس الذي يمهد للسفر دون الحاجة للخضوع إلى الحجر الصحي.

ويشير إلى أن تجربة الخطوط الجوية القطرية لجواز السفر الرقمي ستساعد في بناء الثقة بين الحكومات والمسافرين، حيال قدرة تصريح السفر من "إياتا" على الربط الآمن والملائم بين هوية المسافر ووثائق سفره الرقمية، كما سيسلط الضوء على حاجة الحكومات لتسريع عملها مع قطاع الطيران لوضع معايير دولية للشهادات الصحية، وهو عامل حاسم سيمكن من إعادة ربط العالم معا بشكل آمن.

الخطوط القطرية تحرص على اتخاذ تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا (مواقع التواصل)

تصنيف 5 نجوم

الجهود التي بذلتها الناقلة الوطنية في قطر خلال فترة كورونا جعلتها تحصل على لقب أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكورونا على مستوى شركات الطيران" من شركة سكاي تراكس (Skytrax).

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة دقيقة أجراها فريق سكاي تراكس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قيّم من خلالها مدى فعالية وصرامة معايير وإجراءات السلامة والتعقيم المتعلقة بكورونا التي تطبقها الناقلة القطرية، من نقطة تسجيل الوصول في المطار وحتى تجربة المسافرين على متن الطائرة.

وسكاي تراكس هي شركة متخصصة في تصنيف خطوط الطيران، حيث تصنف درجة الخطوط الجوية وتمنح تصنيفات مناسبة لحالة الخطوط الجوية من تصنيف مكون من 5 نجمات، ويقع مقرها في المملكة المتحدة.

ويعتبر تحقيق الخطوط الجوية القطرية لتصنيف سلامة الطيران من فئة 5 نجوم بمثابة إضافة للإنجاز الذي حققه مقر عمليات الناقلة القطرية مطار حمد الدولي، والذي يعتبر أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف النجوم الخمس في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكورونا في المطارات من سكاي تراكس في ديسمبر/كانون الأول 2020.