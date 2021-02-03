أردوغان أكد أن العمل على إعداد دستور جديد سيفتح آفاقا جديدة لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2053 وأن تحالف الجمهور سيقود هذه المرحلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدستور الجديد المزمع إعداده سيبنى على "القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد"، خاصة نظام الحكم الرئاسي.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية في 5 ولايات اليوم الأربعاء أن الوقت قد حان لكي تتخلص تركيا من الدستور الحالي وتعد دستورا مدنيا يلائم تطلعات الشعب ويواكب التطور الحاصل في البلاد.

وأثنى على تصريحات زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي الذي أبدى استعداده للمساهمة الإيجابية في إعداد الدستور الجديد.

وأكد أردوغان أن أبواب تحالف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مفتوحة لكل من يرغب في المساهمة الإيجابية في إعداد الدستور الجديد.

وأضاف أن العمل على إعداد دستور جديد سيفتح آفاقا جديدة لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2053، وتحالف الجمهور سيقود هذه المرحلة.

ودعا الرئيس جميع مكونات المجتمع التركي إلى المساهمة في إعداد الدستور الجديد، لافتا في هذا السياق إلى الترحيب بكل من يود المساهمة بإيجابية في هذه المرحلة.

وعبر عن إيمانه بأن عملية إعداد الدستور الجديد ستسهل استغلال الفرص التي فتحتها التغييرات العالمية والإقليمية في السنوات الأخيرة أمام بلاده، حسب قوله.

وأعرب عن أمله في رؤية معارضة بناءة تكون جزءا من الحل وليست جزءا من مشاكل تركيا.

وشدد على أهمية المعارضة البناءة في الأنظمة الديمقراطية، مبينا أن إعداد دستور جديد للبلاد هو مطلب الشعب.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وإن الحكومة ستبدأ اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

وأضاف يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة في حال توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في تحالف الشعب، مشددا على ضرورة أن تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب.