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سياسة|سوريا

مروحية عسكرية روسية تهبط اضطراريا في سوريا

وزارة الدفاع الروسية أكدت أن المروحية لم تتعرض لإطلاق نار (الفرنسية- أرشيف)
وزارة الدفاع الروسية أكدت أن المروحية لم تتعرض لإطلاق نار (الفرنسية- أرشيف)
28/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202104:32 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن هبوط اضطراري لإحدى المروحيات العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية بريف الحسكة الشمالي الغربي بسوريا.

وقالت الوزارة -في بيان رسمي أوردته وكالة سبوتنيك- إنه "بناء على تقرير طاقم المروحية لم تتعرض المروحية العسكرية الروسية من طراز "إم آي-35 إم" (Mi-35M) لأي اعتداء أو إطلاق نار".

وأضاف البيان أن خللا تقنيا وفنيا حدث، واستدعى عودة الطائرة المروحية إلى المدرج بعد إلغاء المهمة العسكرية الموكلة إليها في محافظة الحسكة السورية.

وخلص البيان إلى أن الطاقم لم يتعرض لأي خطر، وأنزل الطائرة بشكل عادي وفقا لإجراءات وقواعد السلامة والطوارئ الجوية، وتسلّمت بعد ذلك الفرق التقنية مهام معرفة الخلل الذي حدث.

ونفت الدفاع الروسية الأنباء التي تداولتها وكالة الأنباء السورية (سانا) بشأن سقوط طائرة مروحية روسية غرب تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ومقتل الطيار.

وكانت وكالة سانا قد أفادت في وقت سابق بأنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأنباء عن مقتل الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة.

كما قال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن القوات الروسية في المنطقة أجلت الجرحى، وبدأت تحقيقات بشأن سقوط الطائرة.

المصدر : وكالات

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