قطر تدين "بأشد العبارات" الهجوم الصاروخي على العاصمة السعودية

أدانت دولة قطر "بأشد العبارات" الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، معتبرة أنه "عمل خطير ضد المدنيين"، وهو "الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وفي السياق ذاته، جددت وزارة الخارجية القطرية التذكير بـ"موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

ودوت عدة انفجارات في سماء الرياض مساء أمس السبت، إذ اعترضت القوات السعودية هجوما باليستيا شنته جماعة الحوثي، وفق ما أكدته قناة "الإخبارية" السعودية.

كما أكد التحالف السعودي الإماراتي أنه "رصد إطلاق عدد من الطائرات دون طيار مفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية"، مشيرا إلى "اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا باتجاه جازان".

وتتعرض مناطق عدة في السعودية لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.