صحيفة "كيهان" الإيرانية نقلت عن "خبراء عسكريين" -لم تسمهم- أن "السفينة المستهدفة في خليج عُمان هي سفينة عسكرية تعود إلى الجيش الإسرائيلي"

وصلت سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية إلى أحد موانئ دبي اليوم الأحد، حيث من المقرر أن تخضع للتقييم في حوض جاف بعد تعرضها لانفجار في خليج عُمان.

وتعرضت السفينة ناقلة السيارات -والتي تحمل اسم "إم في هيليوس راي" (MV Helios Ray)- لانفجار صباح أول أمس الجمعة، وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد قال أمس السبت إن تقييما أوليا خلص إلى مسؤولية إيران عن الانفجار.

وترسو السفينة ذات اللونين الأزرق والأبيض في ميناء راشد في دبي حاليا بعد وصولها من موقع الانفجار قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط.

ووفقا لقناة "كان" الإسرائيلية، تعود ملكية السفينة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار الذي أكد أن الانفجار أحدث "فجوتين بقطر نحو 1.5 متر"، وأنه "لم يتضح بعد" ما إذا "كان الانفجار ناجما عن صاروخ أو ألغام ألصقت بالسفينة".

ويتصل خليج عُمان بمياه الخليج عبر مضيق هرمز الإستراتيجي، وهو ممر ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر منه نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

وقالت القناة الـ13 الإخبارية الإسرائيلية أمس السبت إن وفدا إسرائيليا في طريقه إلى دبي للتحقيق في الواقعة.

إسرائيل أنحت باللائمة "مبدئيا" على إيران في استهداف السفينة في خليج عُمان (الفرنسية)

سفينة عسكرية

وتشير قاعدة بيانات ملاحية للأمم المتحدة إلى أن شركة شحن في تل أبيب تسمى "راي شيبنغ ليمتد" (RAY SHIPPING LTD) تملك السفينة ناقلة السيارات من خلال شركة مسجلة في جزيرة مان.

وتصاعدت التوترات في منطقة الخليج منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى والمبرم في 2015.

ومنذ ذلك الوقت، تلقي واشنطن باللوم على إيران في عدد من الهجمات على سفن بمياه الخليج، بما في ذلك هجوم استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، فيما تنفي إيران علاقتها بهذه الهجمات.

من جهتها، ألمحت صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة اليوم الأحد إلى أن السفينة الإسرائيلية قد تكون استهدفت من قبل "محور المقاومة".

وكتبت الصحيفة على صفحتها الأولى اليوم نقلا عن "خبراء عسكريين" -لم تسمهم- أن "السفينة المستهدفة في خليج عُمان هي سفينة عسكرية تعود إلى الجيش الإسرائيلي"، وكانت تقوم بجمع معلومات عن الخليج وبحر عُمان "عندما تم استهدافها في طريق العودة".

وأضافت أن "هذه السفينة التجسسية وعلى الرغم من أنها كانت تبحر بشكل سري فإنها وقعت ربما في شرك فخ لأحد فروع محور المقاومة"، دون ذكر تفاصيل إضافية.