بعد اعتقال جمال الجمل.. مصريون يسخرون من دعوة السلطة للمعارضة من الداخل

سخر معارضون مصريون في الخارج من المطالبة التي وجهتها لهم السلطة وأتباعها بالعودة للبلاد و"المعارضة من الداخل"، وذلك بعد اعتقال الكاتب الصحفي جمال الجمل في مطار القاهرة بمجرد عودته إلى مصر وإخفائه قسريا، قبل أن يتم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه.

وذكرت مصادر للجزيرة نت أن الجمل عاد إلى القاهرة يوم 22 فبراير/شباط الجاري قادما من مدينة إسطنبول التركية، وأن السلطات في مطار القاهرة الدولي قامت باحتجازه فور وصوله وظل مختفيا، قبل أن يظهر مساء أمس السبت، ويتم عرضه على النيابة.

وكثيرا ما عبر الجمل عن رغبته في العودة إلى مصر، قبل أن يقدم على ذلك بالفعل هذه المرة، علما بأنه كان من مؤيدي مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي خرجت ضد الرئيس الراحل محمد مرسي وفتحت الباب للانقلاب الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، لكنه بدأ لاحقا في انتقاد السيسي ونظام حكمه، فتم منعه من الكتابة، مما اضطره لمغادرة مصر أوائل عام 2017.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو للإعلامي المقرب من السلطة نشأت الديهي يشيد فيه بالكاتب جمال الجمل، ويطالبه بالعودة إلى مصر والمعارضة من الداخل.

واعتبر الديهي أن الجمل من أصحاب الرأي والوعي لا التحريض، كما أنه ليس ممن تلوثت أياديهم بالدماء، على حد قوله.

وعبر منصات التواصل انطلقت تلك السخرية من مطالب العودة، ولا سيما من دعوة الديهي التي كان رد بها على ما كتبه الجمل قبل نحو عامين بشأن رغبته في العودة إلى مصر.

وكتب الصحفي وائل قنديل "قالوا ارجع عارض من داخل بلدك، فلما رجع أخذوه من المطار واعتقلوه".

وأضاف أنه "من المهم تسجيل لحظة إخفاء الزميل جمال الجمل من المطار بعد عودته حتى لا يخرج علينا ضياء رشوان (نقيب الصحفيين) بعد فترة يناشد المواطن جمال الجمال سرعة الظهور وكأنه أخفى نفسه بنفسه".

كما سخر إعلاميون ومعارضون آخرون من محاولة السلطة الظهور بمظهر من يقبل المعارضة ولكن من الداخل، مؤكدين أن ما حدث مع الجمل يؤكد عدم صدق السلطة وأتباعها.

قالوا ارجع عارض من داخل بلدك

فلما رجع أخذوه من المطار واعتقلوه في صمت، يرقى إلى عملية إخفاء قسري

نحمل السلطات المسؤولية عن حياته، ونضع الأمر أمام ضمير العالم

لن أذكر اسمه الآن، فربما كان لديهم بعض من العقل والحكمة في التعامل مع هذا المحترم — wael kandil (@waiel65) February 27, 2021

هم بتوع تعالى عارض من الداخل، كان قصدهم داخل #مصر والا داخل السجون والمعتقلات؟!!! اعتقال الصحفي الكبير #جمال_الجمل فور وصوله مطار القاهرة – عائداً من إسطنبول – دون أي سند قانوني، سوى بالطبع أنه معارض عائد إلى الداخل 😔 — Dr. Samir Elwesemy (@DrSamirElwesemy) February 27, 2021

عاد #سليمان_الحكيم من تركيا هدموا بيته واعتقلوه وقتلوه.

عاد #جمال_الجمل إلى مطار القاهرة فاعتقله نظام السيسي.. والحمير يقولوا لك تعالى عارض من داخل مصر.#الحرية_لجمال_الجمل pic.twitter.com/wETgcJHGjq — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) February 27, 2021

واختار آخرون -منهم الشاعر عبد الرحمن يوسف- التلميح إلى ما سبق أن اشتكى منه جمال الجمل بشأن صعوبة الظروف التي يعيشها كثير من المعارضين المصريين في الخارج.

الصديق العزيز الكاتب الأستاذ #جمال_الجمل عاد من اسطنبول إلى القاهرة بعد أن ضاقت به الأرض بما رحبت، اعتقتلته السلطات في المطار كما هو متوقع..

اللهم إنا نشكو إليك طعنات في الصدر.. وأخرى في الظهر.. اللهم نصرك الذي وعدت#أين_جمال_الجمل pic.twitter.com/JWYZTCvxeA — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) February 27, 2021

في أي دولة ديكتاتورية كان من الممكن أن يكون رجوع كاتب بحجم #جمال_الجمل فرصة ذهبية لاستقباله وإظهار سماحة زائفة، ورشد وعقل افتراضيين، بغرض تلميع صفحة ممارسات النظام والتجمل أمام العالم بعد بداية التعافي من داء ترامب . لكن للأسف نحن لسنا دولة ديكتاتورية .. نحن شبه دولة. pic.twitter.com/CQ9lSSLl1T — Islam Lotfy (@Islam_lotfy) February 27, 2021

يذكر أن الكاتب الصحفي جمال الجمل قام بتقديم برنامج "الساعة الثامنة" عبر قناة الشرق المعارضة التي تبث من إسطنبول لأكثر من عام ونصف، قبل أن يتوقف عن الظهور على شاشات القنوات المصرية المعارضة لأسباب قال إنها صحية، واكتفى بالكتابة عبر صفحته الشخصية.

ثم عاد مرة أخرى إلى الظهور على فترات متباعدة عبر قناة الجزيرة مباشر، للتعليق على الأحداث السياسية المصرية، فيما كان يكتب عبر صفحته عن الأوضاع البائسة للمعارضة.

وقالت مصادر قريبة من الجمل للجزيرة نت إنه تواصل قبل عودته إلى مصر بأيام مع عدد من زملائه الصحفيين في مصر من أجل إخبارهم بأمر عودته والتساؤل عن المخاطر المحتملة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان أكد للجمل عدم وجود أي قضايا أو ملاحقات قضائية له، وبالتالي يمكنه العودة.